Dastardly Ducks, los NFT que en tan solo seis horas salvaron la hipoteca de sus dos creadoras

Cada vez son más personas las que están creando sus propios tokens y lanzando colecciones con los mismos. Es el ejemplo de Dastardly Ducks: ilustraciones que representan a unos simpáticos patos que tienen toda una historia detrás. Estos dibujos se convirtieron en la tabla de salvación de sus dueñas: Thorne Melcher y Mandy Musselwhite estaban a punto de perderlo todo cuando, en seis horas, remontaron el vuelo.

Thorne y Mandy viven en una casa en las afueras de Atlanta: la vivienda cuenta, además, con una granja en la que la pareja cría diferentes animales. Para poder comprarla, en 2019, invirtieron la mayor parte de sus ahorros y solicitaron una hipoteca. Cuando la primera de ellas perdió su trabajo como desarrolladora el pasado mes de febrero, las cosas dejaron de estar bajo control.

Con lo recaudado pudieron hacer frente a todos los pagos atrasados de la hipoteca que superaban los 30.000 euros ©DastardlyDucks

El mundo de los NFT

Mandy pudo cubrir algunos gastos vendiendo sus creaciones, pero las deudas comenzaron a acumularse. Tanto es así que en una cuenta compartida tenían menos de un euro, en otra tenían un saldo negativo de cuatro euros y en la última había menos de ochenta céntimos. No podían pagar la hipoteca y tampoco llenar el frigorífico así que decidieron lanzarse a la piscina de los NFT (Non Fungible Tokens / tokens no fungibles): activos inimitables que se pueden comprar o vender en el mundo digital verificándolos a través de la tecnología blockchain.

Como no tenían fondos para cubrir el coste de producir la colección de Dastardly Ducks, un amigo les prestó el dinero necesario… y su vida experimentó un giro de 180 grados. Thorne se encaró de toda la parte de programación para poder aprender Solidity, el lenguaje empleado, y Mandy, como diseñadora gráfica, se encargó de dar forma a sus patos: era la fusión perfecta de sus talentos.

Cada pato costaba trece euros y un paquete de doce tenía un precio aproximado de 106 euros ©DastardlyDucks

10.000 patos

Crearon 10.000 NFT de dibujos generados por código que tenían combinaciones únicas con más de 100 características diferentes. En el momento del lanzamiento, cada Dastardly Duck costaba alrededor de trece euros y un paquete de doce tenía un precio aproximado de 106 euros. Aunque la pareja aún no era conocida en el mundo de los tokens no fungibles, un pequeño grupo de gente ayudó a generar interés en el proyecto.

Y lo lograron: Dastardly Ducks fue lanzada un miércoles y seis horas después habían recaudado 106.000 euros. Una cantidad que sirvió para saldar su deuda con el banco: debían 31.477 euros y tenían de plazo hasta el día siguiente (jueves) para abonar la deuda si quería evitar comparecer ante la justicia. No solo lo consiguieron, también han cambiado sus vidas gracias a sus patos de NFT.