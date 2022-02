El misterio de los vídeos de Charli D’Amelio que nadie ha visto a pesar de sus 133 millones de seguidores

Si conoces TikTok, Charli D’Amelio no necesita presentaciones puesto que es la ‘tiktoker’ que más seguidores tiene: su comunidad está formada por más de 133 millones de personas. Con semejante cifra es lógico pensar que sus vídeos coleccionan cientos de miles de reproducciones, pero con algunos no es así: algunas de sus publicaciones no han sido vistas ni una sola vez. ¿Por qué?

Charli D’Amelio tiene, según la revista Forbes, un patrimonio que asciende a 15,44 millones de euros. Cifra que ha alcanzado gracias a la popularidad cosechada en TikTok que se ha transformado en acuerdos publicitarios con diversas marcas (Invisalign, Morphe, Dunkin Donuts…), en empresas como Social Tourist (creada junto a su hermana Dixie y junto a Hollister), en proyectos televisivos…

A esto hay que añadir los ingresos que obtiene a través de los vídeos que publica en TikTok: cantidades que dependen de las visitas que consigue así que si el contador se queda a cero, las ganancias de paralizan. A pesar de tener millones de seguidores, Charli D’Amelio desvelaba en su cuenta de Twitter que algunas de sus grabaciones no tenían ni una sola reproducción.

Es la ‘tiktoker’ que más seguidores tiene con una comunidad formada por más de 133 millones de personas ©GettyImages

El algoritmo de TikTok

En la captura de pantalla que compartía se podía comprobar las diferencias entre sus anteriores publicaciones, que tenían más diez millones de visualizaciones, y las últimas, que tenían cero. Se trataría de un caso de ‘shadowban’: el algoritmo de la app deja de incluir su contenido en las recomendaciones y en las listas generales. Para evitarlo aconsejan seguir las normas establecidas por la aplicación.

No obstante, Charli D’Amelio habría resuelto este problema y sus vídeos vuelven a llegar al público presente en TikTok aunque no de la manera que lo hacían antes. Sus publicaciones siguen siendo populares, pero menos puesto que han perdido millones de visualizaciones tras este enigmático paréntesis.