Cuando tu cuarto se convierte en ‘Toy Story’: así sorprenden estos muñecos a su dueña

¿Quién no ha soñado alguna vez que sus muñecos cobran vida? Ese sueño común a casi todos los niños del mundo dio pie a una de las historias más mágicas del cine: la saga ‘Toy Story’, donde los juguetes actúan como humanos cuando su dueño, Andy, de siete años, no les mira. Pues bien, parece que es lo que le ocurre a Lu, una profesora de Educación Infantil que tiene en su cama un peluche de la rana Gustavo y otro de la princesa Anna, de ‘Frozen’, y cada día le sorprenden con una escena diferente. La joven maestra ha compartido en su perfil de Twitter algunas de las situaciones en las que los encuentra por las mañanas y las imágenes han sido todo un éxito viral.

No es para menos porque lo mismo los descubre tomando un café que leyendo un cuento. Lógicamente, Lu hace una foto a cada una de esas insólitas situaciones en las que ‘pilla’ a sus muñecos y ha subido a las redes algunas de ellas. A veces, las escenas de la vida cotidiana se tornan peligrosas… como cuando vio a la rana Gustavo a punto de caer por un precipicio (desde lo alto de la cama) o como cuando tuvo que ‘rescatar’ a la princesa Anna el día que la encontró maniatada.

Mi madre todos los días ventila mi cuarto cuando no estoy y, desde hace unos meses, me suele dejar los dos peluches que tengo en la cama haciendo algo. Últimamente el nivel está tan alto que no sé si venir cada día después de la mudanza para admirar su obra. El nivel está alto: pic.twitter.com/uqrQTVjlHN — Lu🧣 (@bluefflepuff) January 31, 2022

Y la responsable de estas magníficas escenas de película no es otra que la madre de Lu, que todos los días, desde hace meses, recrea situaciones únicas con los muñecos para sacar una sonrisa a su hija. Y lo consigue, ¡vaya si lo consigue! Tanto es así que la chica ha visto cómo crecían casi de un día para otro sus seguidores en Twitter gracias al post en el que cuenta las ocurrencias de su madre: “Le he contado a mi madre toda la movida del tweet de sus fotos (me siguen 1000 personas? Tengo 77k likes? No entiendo) y dice que ahora siente mucha presión pero que intentará estar a la altura por vosotros, los fanes de internés”, dice con humor en otro post.

Este último tuit lo publicó el 1 de febrero y, tan solo una semana después, ya ha doblado el número de seguidores (tiene más de 2.000) y de ‘me gusta’ a la primera publicación con fotos de sus peluches (ya superan los 157.000). Todo un éxito para alguien que escribía en esta red social como diversión, sin ningún tipo de pretensión.

Hoy he tenido que hacer fotos de cerca para que valoréis los detalles: Gustavo se ha zampado miles de chocolatinas y Anna le ha hecho una infusioncita a ver si así aligera la digestión. Lo más. pic.twitter.com/48yQVdsGff — Lu🧣 (@bluefflepuff) February 4, 2022

Ella asegura que siente “vértigo” con la repercusión que está teniendo y que su madre “está entusiasmada”. Lo mejor de todo es que todo esto está ocurriendo en un momento muy importante en la vida de ambas, puesto que Lu se acaba de independizar. Como no podía ser menos, el día que durmió por primera vez en su casa nueva hubo una representación especial por parte de Gustavo y Anna: los dos subidos a la cama, de pie, mirando por la ventana, “como contemplando el mundo exterior que les esperaba”.