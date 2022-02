Mario Jefferson, el artista de las ‘mil voces’, sorprende con su interpretación del tema ‘Ay, Mamá’ de Rigoberta Bandini

Hay personas que tienen muy buena voz y otras que tienen el talento o la capacidad de poder interpretar varias voces, este es el caso del cantante Mario Jefferson, quien ha encandilado a las redes sociales con una de de las versiones más originales de la canción de Rigoberta Bandini, Ay mamá. Malagueño de nacimiento, Mario ha sacado a relucir su mejor arsenal llegando a imitar hasta once voces de artistas muy conocidos para dar forma a este reivindicativo tema.

El que fuera concursante de Operación Triunfo 11, ha dejado claro, una vez más, que vive por y para la música ha calcado a la perfección el tono de cada uno de los cantantes que imita en su vídeo, con el que hasta el momento, más de medio millón de reproducciones. Y es que Mario ha logrado replicar las voces de Dani Martin, Melendi, Conchita, Amaia Montero, Shakira o Paulina Rubio, entre otros, logrando que si cierras los ojos te cueste reconocer quien es el verdadero y quien es Jefferson.

RELACIONADO Así puedes cambiar la forma en que escuchas música en casa

Fan incondicional de Manuel Carrasco, Mario, quien ha participado en Factor X España, Tu Cara me Suena y llegó al casting final de Factor X Reino Unido, ha hecho de las imitaciones su particular rey Midas, contando entre sus fans con personajes como Critina Pedroche, la propia Eva Amaral o la influencer Dulceida.

Pero es que además de hacer este increíble cover, Mario también tiene algunas canciones propias en las que también ha dejado patente todo su potencial, con temas como No lo ves, El que no llora no mama o Agua de Coco, un reguetton perfecto para el verano.