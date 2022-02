Armado con una libreta azul y comentando tutoriales, así ha reinventado el sentido del humor el tiktoker Daniel Fez

Su campo es el sociosanitario, pero si hay un territorio que ha conquistado este es el de TikTok. Armado con una libreta y cargado de un gran sentido del humor, Daniel Fez ha logrado, casi de la noche a la mañana, un ejército de más de 690.000 fieles, que esperan con ansia cada uno de sus vídeos. Y es que a pesar de llevar en esto de las redes sociales desde 2019, no ha sido hasta ahora cuando este ovetense, de 34 años, ha logrado la fórmula mágica comentando los tutoriales más surrealistas que se encuentra, principalmente aquellos en los que enseñan a ligar, a hacerse rico o a ser feliz.

Interpretando con maestría el perfil de un hombre fracasado e introvertido, o como él ha definido, como un loser, Daniel “toma nota” de la manera más divertida posible de todos los consejos que ve en los diferentes videos para aplicarlos en su día a día, acompañando estos de desternillantes comentarios, y sembrando la duda de si serán útiles en su vida.

Creador de contenido donde los haya, Daniel se ha convertido en un gran consumidor de TikTok y así es como ha logrado encontrar algunas de las ‘joyitas’ que comenta. “Va todo del tirón, yo nunca uso guión, veo el vídeo y me meto yo con los cortes”, ha asegurado el humorista a EuropaFM.

Pero … ¿Cuál es el secreto de este gran éxito? Daniel lo tiene claro, pues cree que sus seguidores se sienten identificados con él, quien asegura que lo único que hace es poner un poco de teatro a su propia vida. Y aunque le gustaría dedicarse de pleno a esto de las redes sociales, es consciente de que es un mundo algo inestable. “Me encantaría poder vivir de esto, porque no lo tendría que compaginar con el otro trabajo y simplemente me dedicaría a algo que me gusta y me encanta” confesaba en 20 minutos.

Sin embargo, su cifra de seguidores aumenta cada día, y uno de sus vídeos más comentados ‘Cómo convertir un hola en una conversación entretenida’ ha llegado a tener casi siete millones de visualizaciones, por lo que no pierde la ilusión de poder dedicarse de lleno a este mundillo en el que parece haber llegado para quedarse.