El ingeniero británico que creó ‘Wordle’ para su novia vende su juego por una suma no revelada de siete cifras

Fue durante los primeros meses de 2020 cuando un ingeniero de software británico asentado en Brooklyn decidió crear un juego de palabras para hacer más llevadero el confinamiento a su novia. El pasatiempo al que puso el nombre de ‘Wordle’, jugando así con su propio apellido, pues este genio se llama Josh Wardle, entusiasmó a su pareja y hace tan solo tres meses decidieron compartirlo con algunos familiares y amigos, sin imaginar en ningún momento que acabaría convirtiéndose en un fenómeno viral y aportándole unos beneficios económicos inimaginables, pues acaba de vender su hasta ahora “acertijo de andar por casa” por más de un millón de euros al New York Times.

Su creador es Josh Wardle, un ingeniero de software que desarrolló este juego para llevar mejor el confinamiento derivado de la pandemia del coronavirus ©https://www.powerlanguage.co.uk/wordle/

RELACIONADO Wordle es la razón por la que tus redes sociales se han llenado de pequeños cuadrados de colores

El juego, similar al Lingo, consiste en adivinar una palabra de cinco letras en tan solo seis intentos. Como pistas solo cuentas con las letras que se han usado que cambian de color dependiendo de si forman parte d ela palabra final o si esta bien posicionadas.¿El secreto de su éxito? Cada día hay una única palabra y todo el mundo tiene que adivinar la misma. El idioma principal es el inglés, pero su éxito ha conseguido que en nuestro país existan adaptaciones en castellano, gallego y catalán.

Con la adquisición de este juego The New York Times pretende impulsar su ambición de alcanzar los 10 millones de suscriptores para 2025 y desde su dirección han subrayado que cuando Wordle se incorpore a su catálogo de juegos continuará siendo gratuito para jugadores nuevos y existentes, y no se realizarán cambios en el mismo. “Como parte de nuestra cartera de juegos, Wordle tendrá un futuro emocionante con la ayuda de un equipo de talentosos ingenieros, diseñadores, editores y más, mejorando la experiencia del usuario”, declaró Jonathan Knight, gerente general de The New York Times Games.

El pasado 1 de noviembre, Wordle tenía 90 jugadores, pero ahora los usuarios se cuentan por millones ©https://www.powerlanguage.co.uk/wordle/

El inventor del juego, por su parte, no puedo estar más orgulloso de esta jugada porque tal y como ha confesado no estaba interesado en hacer de ‘Wordle’ su trabajo a tiempo completo, o invertir en él. Graduado en la universidad en Londres en 2006, Wardle se mudó a los Estados Unidos para obtener una licenciatura en Bellas Artes en 2008, mientras trabajaba como ingeniero de software en Reddit. Se le ocurrió la idea del juego cuando él y su novia comenzaron a hacer crucigramas y a participar en concursos de ortografía y el resto...ya es historia.