El emocionante reencuentro de un perro con su familia tras siete años desaparecido

Dico es un perro de 8 años que llevaba perdido algo más de 6, es decir, la mayor parte de su vida, y que de la noche a la mañana y, gracias al buen corazón de una granadina, ha podido regresar a su hogar, donde nunca dejaron de buscarle, y encontrarse de nuevo con sus emocionados dueños. Pepa Tenorio, que así es como se llama la heroína de esta historia, encontró al animal vagando sin rumbo por la provincia de Granada y decidió recogerlo para ver si tenía chip y podía dar con sus propietarios y así fue. Tras visitar a un veterinario y comprobar la ficha del animal descubrieron que el animal llevaba en paradero desconocido desde el año 2015, por lo que decidieron ponerse en contacto con sus dueños para darles una alegría.

Tras descubrir que el perro llevaba el chip identificador, la chica llamó a la clínica veterinaria para conocer cuál era su situación ©@MaLuGa2106

Una vez localizó al dueño, Tenorio pudo ponerse en contacto con él para devolverle su mascota y poder poner así un final feliz a esta triste historia. “La veterinaria ha llamado al dueño, le han dado mi número y el muchacho se ha puesto muy contento conmigo” aseguraba la protagonista del vídeo entre lágrimas. “Estaba llorando, llevaban años buscándolo, era de su padre que falleció buscando a su perro. Estoy superemocionada” dice Pepa en su cuenta de Instagram, donde ha colgado el vídeo del reencuentro.“Por favor, siempre que veáis un animal en la calle no paséis de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo busca, y si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle. El egoísmo humano nos hace no querer complicarnos la vida y mirar siempre hacia otro lado”, añade la rescatadora.

Emocionante reencuentro

Una vez acordado donde se haría el intercambio, os podéis hacer una idea de lo emotivo que fue el reencuentro. Nada más verle bajar, el hijo del propietario se arrodilló ante el pastor alemán y comenzó a llorar desconsoladamente ante la llorosa mirada de su madre y sus hermanos. Y es que desde que desapareciera en 2015, él fue el único que nunca perdió la fe en volverlo a encontrar.

Dico ha pasado por el veterinario para realizarse una analítica completa y saber así como se encuentra. Pepa cuenta que ha recibido mensajes de usuarios diciendo que es “viejito” y que “ven mal” al perro, a lo que ella contesta: “Es joven, tiene 8 años solo, pero el lamentable estado en el que ha aparecido lo hace parecer mayor. Por otra parte, todo lo que se ve es pelo, él está muy muy delgado, está en los huesos y tiene heridas por todo el cuerpo, así que bien no ha estado”. Una historia con final feliz gracias a un microchip y a Pepa, que ha conseguido que haya un perro menos perdido por las calles: “Dico ya atiende a la voz de su familia y sabe que está a salvo”.