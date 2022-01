Rosalía, celestina por sorpresa: uno de sus fans sufre un accidente escuchando una de sus canciones y encuentra el amor en el hospital

Dicen que el amor no se busca y que éste aparece cuando menos te lo esperas y más menos esto es lo que le paso a un usuario de las redes sociales llamado Adrian Castilla, quien acabó enamorándose en uno de los lugares más fríos del mundo, la habitación de un hospital y así ha lo ha contado en un comentario dejado en el canal oficial de Youtube de Rosalía, concretamente en la canción La Fama, el tema que iba escuchando cuando fue atropellado por un patinete. “Esta canción casi causó mi muerte, pero también me dio la vida”, comienza en su relato Adrian, que ha contado cómo conoció a su pareja, con la que acaba de cumplir un mes de relación.

Alentado por la oferta de una pizzería, este fan incondicional de Rosalía se echó a la calle cuando al cruzar un paso de cebra con los cascos puestos un patinete lo arrolló. “Fui a cruzar el paso de peatones y noté como mi cabeza giraba y veía todo al revés, no me acuerdo de nada más después de eso. Negro. Al día siguiente me desperté en el hospital, me dijeron que me había atropellado un chaval en patinete eléctrico”,cuenta.