Un consejo de oro: una madre recomienda a su hija jugar a la lotería… ¡y gana el premio gordo!

Los consejos de las madres tienen un valor incalculable aunque, en esta ocasión, han podido ponerle una cifra: 1,3 millones de euros. Este ha sido el premio que una mujer de 37 años ha ganado en Estados Unidos después de que su progenitora la animase a probar suerte en los famosos ‘Fast Cash’.

La afortunada ha preferido mantener el anonimato, pero sí ha explicado a Michigan Lottery Connect cómo se desarrollaron los hechos. El pasado 18 de diciembre de 2021 estaba con su madre en Flappers Café, un local ubicado en Lincoln Park (Michigan) cuando la animó a probar suerte: “Me dijo que el premio era de más de 1,3 millones de euros y que debería probar suerte. Compré un par de boletos y gané algunos dólares, así que decidí coger uno más”.

Con el premio tiene pensado comprar una casa, pagar algunos préstamos y llevar a su hijo a Disney World ©GettyImages

RELACIONADO Gana el Euromillón y lo pierde por no reclamar a tiempo el premio

Fue entonces cuando se llevó el gran premio: “Estaba tan emocionada que no sabía cómo reaccionar. Le pedí al dueño del bar que escaneara el boleto por mí y me confirmó lo que ya sabía. No me podía creer lo que estaba pasando”. Tras reclamar el dinero, la afortunada protagonista ha confesado que planea comprar una casa nueva, pagar algunos préstamos estudiantiles pendientes, llevar a su hijo al parque Disney World y ahorrar el resto.

El bote de los Fast Cash

Los Fast Cash son juegos instantáneos que están disponibles en diferentes máquinas expendedoras instaladas en minoristas de Lotería como los bares: los boletos cuestan desde 1,76 euros (dos dólares) hasta 17,57 euros (veinte dólares). En el caso de Lucky 7s, la modalidad de la ganadora, cada jugada tiene un precio de 8,78 euros: los premios puede ir desde esa cifra hasta 3.500 euros.

Los Fast Cash son juegos instantáneos que están disponibles en máquinas expendedoras ©GettyImages

¿Cómo consiguió, entonces, más de 1,3 millones? Una de las particularidades de los Fast Cash es que van acumulando un bote al que pueden optar los jugadores de todas las modalidades que existen: con cada participación, optan al premio del propio juego y al acumulado. A medida que se venden boletos, la cifra de este último va creciendo hasta que la diosa Fortuna sonríe a alguien. En ese momento, el contador se pone a cero y comienzan a acumular un nuevo montante. En 2020, el último año completo sobre el que hay datos, los jugadores ganaron más de 56,21 millones de euros gracias a los Fast Cash.