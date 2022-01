¡Madre confinada en Dubai en apuros! La ocurrencia de su hija para ayudarla a hablar en inglés

En las redes sociales, los usuarios relatan todo tipo de historias que les ocurren en su día a día y algunas de estas anécdotas son muy divertidas. Es el caso de una usuaria que compartió el original método con el que ayudó a su madre, aislada en un hotel de Dubai, para que pudiera comunicarse en inglés. Un tuit que se ha viralizado y ya suma más de 140.000 me gusta.

“Mi vieja está aislada en un hotel en Dubai y sabe cero de inglés, así la ayudo”, comentaba una tuitera llamada Cami. Junto a este mensaje adjuntaba una captura de pantalla de la conversación que había mantenido junto a su madre por Whatsapp en la que se podía apreciar como intentaba enseñarle cómo pronunciar en este idioma.

De este modo, la tuitera intentaba transcribir fonéticamente algunas palabras en inglés para que su madre pudiera comunicarse con recepción y pedir algunos utensilios necesarios como sábanas o bolsas de basura. “Plis send as shits and shugar, and olso som trash bags” (“Please, send sheets and sugar and also some trash bags”, “Por favor, mándeme sábanas y azúcar y también algunas bolsas de basura”).

Mi vieja está aislada en un hotel en Dubai y sabe CERO de inglés, así la ayudo: pic.twitter.com/f6sZgAJRfl — cami🍓 (@camile_blanc) January 12, 2022

Por último, la hija le detallaba cómo debía pronunciar el nombre de su habitación para que se le entendiera. “Rum nain zirou thri (“Room nine, zero, three”, “habitación nueve, cero, tres). Un método peculiar que ha llamado la atención y ha desatado carcajadas entre los usuarios de Twitter.