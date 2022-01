Dos pisos, un tobogán y todas las comodidades que se pueden imaginar: así es una mansión para perros

Chip Girl es una conocida ‘influencer’ estadounidense que acumula más de 2,6 millones de seguidores en TikTok. En esta citada plataforma comparte detalles de su día a día y muestra, entre otras cosas, a sus mascotas: un par de perros de la raza Golden Retriever. Los mismos que, por Navidad, han recibido un increíble regalo: una mansión de dos pisos con tobogán y todas las comodidades que os podáis imaginar.

Son varios los vídeos que Chip Girl ha publicado mostrando el nuevo hogar de sus animales, pero, sin duda alguna, el más viral de todos ha sido el tour con el que muestra todos los detalles de la vivienda: acumula millones de reproducciones y miles de reacciones. No es para menos si tenemos en cuenta que esta particular caseta tiene algunos lujos que el común de los mortales no puede permitirse.

Chip Girl es una conocida ‘influencer’ estadounidense que acumula más de 2,6 millones de seguidores en TikTok ©chipgirlhere

Dos pisos llenos de comodidades

El diseño exterior de la casa de los perros de Chip Girl llama la atención por varias cosas: tiene el tamaño ideal para que en ella vivan personas, cuanta con grandes ventanales, hay una escalera que conecta los dos niveles, el revestimiento es de piedra… y cuenta con un tobogán amarillo ubicado en un lateral. Con él, los animales pueden bajar del segundo al primer piso a través de un pequeño y divertido trayecto.

Si pasamos al interior de la mansión para perros, en la planta baja nos encontramos con un salón equipado con un par de sofás de color gris, dos taburetes en tono crema, una elegante alfombra y una televisión. En el segundo piso hay una cama, una nevera, otra pequeña sala de estar y un balcón con vistas al jardín y con acceso al tobogán.

La planta baja tiene un salón con sofás, taburetes y una televisón ©chipgirlhere

La casa, efectivamente, se encuentra en el patio trasero de la vivienda de Chip Girl y parece una versión reducida de la misma. Según ha explicado la ‘tiktoker’ fue una de las sorpresas que su marido le había preparado en Navidad aunque no queda claro si la pagaron de su bolsillo o fue producto de un acuerdo con Charmed Playhouse, una empresa que construye casas de lujo para los más pequeños de la casa y también para mascotas.