El papa Francisco abandona por unas horas el Vaticano para visitar una tienda de discos

A pesar de que sus salidas del Vaticano son muy escasas, y más aún en época de pandemia, no es del todo extraño ver al papa Francisco visitando algunos de los negocios de Roma. Los que le conocen personalmente saben que al Pontífice le encanta llevar a cabo sus recados y que si no lo hace con más asiduidad es por seguridad y por el gran revuelo que ocasiona. Así y tal y como publica Vatican News, el Papa ya se ha dejado ver por las calles de la ciudad italiana al menos en dos ocasiones, una en septiembre de 2015 cuando acudió a una óptica para hacerse unas gafas nuevas y otra en diciembre de 2016 en una ortopedia. Sin embargo, esa última salida del Papa no se había registrado ninguna más, hasta ahora cuando el Sumo Pontífice, ha visitado una tienda de discos en pleno centro de Roma.

Ataviado con una casulla y a bordo de un Fiat 500 blanco, el papa Francisco hacía acto de presencia en el local Stereosound, un establecimiento de toda la vida, que el Pontífice solía visitar en su época como arzobispo y donde tuvo la oportunidad de conocer a sus dueños, con los que volvió a reencontrarse en esta nueva visita y a los que bendijo personalmente. Ellos por su parte entregaron al Papa un disco de música clásica de 33 rpm, aunque no ha trascendido si el Sumo Pontífice adquirió por su cuenta algún disco más.

“El Papa es un antiguo cliente”, dice su octogenaria dueña, doña Leticia, tras la visita. “Venía ya en sus tiempos de sacerdote y luego como arzobispo” la hija de la propietaria. “Cuando lo eligieron Papa fuimos a saludarlo y nos prometió que vendría, y hoy lo ha hecho” explican “Es una gran persona. Ha sido una visita de gran humanidad. Ha cumplido su promesa. Eso sí que puede contarlo”.