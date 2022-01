Wordle es la razón por la que tus redes sociales se han llenado de pequeños cuadrados de colores

Si, últimamente, te has dejado caer por redes sociales como Twitter puede que te hayas cruzado con enigmáticos mensajes en los que solo figuran cuadrados de tres colores: verdes, amarillos y grises. Nada tienen que ver con un lenguaje en clave para comunicarse. La razón hay que buscarla en Wordle, el último juego viral que está arrasando.

Esta aplicación gratuita (en la que no es necesario registrarse) contiene un sencillo juego que nos propone adivinar una palabra que tiene cinco letras: tenemos seis intentos, no hay pistas y si no conseguimos dar con ella, tenemos que esperar 24 horas para probar de nuevo. Esta es, sin duda, una de las claves de su popularidad: cada día hay una única palabra y todo el mundo tiene que adivinar la misma. El idioma principal es el inglés, pero su éxito ha conseguido que en nuestro país existan adaptaciones en castellano, gallego y catalán.

Cada jugador tiene seis intentos, no hay pistas y si no adivina la palabra, debe esperar 24 horas para probar de nuevo ©https://www.powerlanguage.co.uk/wordle/

Su funcionamiento es semejante al del juego de ‘El Ahorcado’. A medida que vamos probando con las distintas vocales y consonantes, la aplicación nos informa si hemos acertado o no: si la letra está en el sitio correcto aparece un cuadrado de color verde, si está pero el sitio es incorrecto será amarillo y si no está, se teñirá de gris. Así de sencillo… y de exitoso.

Un juego de la pandemia

Wordle nació en medio de la pandemia. Su creador es Josh Wardle, un ingeniero de software que desarrolló este juego para llevar mejor el confinamiento derivado de la pandemia del coronavirus. Él mismo explicaba en The New York Times que comenzó jugando con su familia a través de WhatsApp: poco después eran unas 90 personas las que se habían enganchado y a principios de este año, concretamente el primer domingo de 2022, eran 300.000.

La batería de tu #Motorola dura hasta que aciertes en el #Wordle 😜



⬜⬜🟨⬜⬜

🟩🟩🟩🟩🟩 — Motorola España (@MotorolaESP) January 11, 2022

El juego se ha convertido en todo un fenómeno viral, pero, de momento, nada va a cambiar. Josh Wardle ha asegurado en la BBC que no obligará a nadie a registrarse ni a pagar por acceder a Wordle: “Sospecho un poco de las aplicaciones móviles que exigen tu atención y te envían notificaciones automáticas para que hagas aún más caso. Me gusta la idea de hacer lo contrario a eso. ¿Qué pasa con un juego que deliberadamente no requiere mucha de tu atención? Wordle es muy simple y puedes jugarlo en tres minutos: eso es todo lo que obtienes”.