La transformación física de Jeff Bezos: de ‘tirillas’ a cuerpo ‘fit’

Las últimas fotos de Jeff Bezos disfrutando de unos días de descanso en la isla caribeña de St.Barts han confirmado lo que llevábamos unos meses observando, el llamativo cambio físico del magnate. El fundador de Amazon ha estado dedicando parte de su tiempo libre a cuidarse en el gimnasio y el resultado es más que evidente.

Al parecer, Jeff Bezos se ha sometido a un programa de “bajo impacto y alta resistencia” que incorpora máquinas de remo y bandas de resistencia ©jeffbezos

Según la página de noticias Page Six, el fundador de Amazon, de 57 años, ha recurrido al ex entrenador de Tom Cruise para ayudarle a esculpir su físico. El culpable de este cambio responde al nombre de Wesley Okerson, y entre sus clientes también figuran Gerard Butler, Sacha Baron Cohen e Isla Fisher.

La propia pareja de Jeff Bezos, la periodista Lauren Sanchez ha alabado públicamente el trabajo de Okerson, publicando una foto de ella y Bezos remando en una canoa junto a la que podía leerse “¡Buen trabajo, Wes!”.

Lauren Sánchez se ha sentido agradecida por el trabajo que ha realizado el entrenador Wesley Okerson con su pareja ©laurenwsanchez

Según la biografía de Okeson, obtuvo una licenciatura en Kinesiología de la Universidad de Maryland en 2001 y luego se mudó a Los Ángeles, donde estableció su propio negocio de fitness y comenzó a trabajar con Cruise a tiempo completo en 2007. Okerson puso a Tom Cruise en forma para su papel en Valkyrie, por lo que pasó cerca de siete meses en Berlín, donde se grabó el filme. “Acostumbrado a trabajar con actores que tienen muy poco tiempo, Okerson sabe cómo obtener resultados rápidos”, se puede leer en su biografía.

Al fundador de Amazon le encantaría descubrir el elixir de la eterna juventud y ya está financiado a una compañía de biotecnología para ello ©jeffbezos

La elección de este entrenador personal no suena, por parte de Bezos, no es nada extraño si pensamos que uno de los grandes sueños del magnate, además de llegar al espacio, es vivir para siempre, o al menos 30 años más después de hacer una gran inversión en Altos Labs, la nueva start-up que rejuvenece células en el laboratorio y se ocupa de la reprogramación biológica. “Evitar la muerte es algo en lo que hay que trabajar… Si los seres vivos no trabajan activamente para evitarla, terminarán fusionándose con su entorno y dejarán de existir como seres autónomos. Esto es lo que pasa cuando mueren”, les decía a sus trabajadores de Amazon en una carta hace unos meses. Y por ello, él ya ha comenzado a cuidarse muy activamente.