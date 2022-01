Pillan a esta pasajera confesando, a través del móvil y en pleno vuelo, su positivo en Covid

“Tenemos covid...shhh. Por eso volvemos a casa un día antes en avión...”. Este era el mensaje con el que una pasajera confesaba ser positivo en pleno vuelo. Un sms que fue detectado por parte de otro viajero, que decidió compartir las imágenes a través de las redes sociales. Mirar la pantalla del que se sienta cerca en el transporte público es un impulso en el que a veces es inevitable caer. En esta ocasión, esa mirada indiscreta descubrió un hecho reprochable, si bien la manera de comunicarlo ha generado un arduo debate en las redes.

En el mensaje la usuaria explicaba que regresaba un día antes a casa tras descubrir que ella y sus acompañantes eran positivo ©GettyImages

Este turista, que iba sentado detrás de la usuaria, no pudo evitar leer a través del hueco del asiento el sms en el que la pasajera confirmaba su positivo. En este mensaje, la mujer aseguraba que “nosotros”, es decir ella y sus acompañantes, tenían Covid, pero aún así habían decidido saltarse la cuarentena para volver a casa.

Privacidad

La imagen del mensaje fue compartida a través de Redddit, un foro en el que los usuarios establecieron un debate al respecto de esta situación. Por un lado, hubo aquellos quienes consideraron que el comportamiento de la pasajera era muy irresponsable porque ponía en riesgo al resto de pasajeros, pero defendían al mismo tiempo que el autor de la foto debería habérselo comunicado a la tripulación para que las personas infectadas fueran apartadas del resto.

Usuarios de las redes reprochan al autor de la foto que no avisara a los azafatos de lo que había averiguado ©GettyImages

No obstante, también hubo ciudadanos que no compartieron este punto de vista, ya que no se puede violar la privacidad de los mensajes de nadie, sea cual sea el contenido de los mismos. “¿Por qué lees los mensajes de texto de otras personas como si fuera asunto tuyo? Ni siquiera sabes si están bromeando”, le reprochaba otro usuario.