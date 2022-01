De servir en la Marina a cantante: Bella Poarch, la ‘tiktoker’ que ha ganado 4 millones de euros en un año

Bella Poarch ostenta el récord de haber creado el vídeo más visto de la historia de TikTok. Más de 660 millones de reproducciones, más del doble que el siguiente vídeo más visto. Un éxito abrumador que le ha llevado a convertirse en toda una estrella no solo en las redes, sino también en la música y… a hacerse millonaria. Solo en 2021 ha ganado 5 millones de dólares (4,42 millones de euros) y fama mundial. ¿Cómo lo ha logrado? Estos han sido sus pasos.

Su primer videoclip consiguió 10 millones de reproducciones en 24 horas ©bellapoarch

Nació en Filipinas y, a los trece años, se trasladó a Estados Unidos junto a su familia. Allí, en Texas, intentó hacerse un hueco y se alistó en la Marina, aunque su sueño siempre fue dedicarse profesionalmente a la música. Sus padres creían haber logrado quitarle esa idea de la cabeza al ver su implicación en el Ejército estadounidense, pero en marzo de 2020 irrumpió la pandemia del coronavirus, y en abril, Bella comenzó a subir vídeos a TikTok.

En agosto subió un playback de la canción ‘M to the B’, de Millie B, y ocurrió lo inimaginable. Sus animadas gesticulaciones al tiempo de la música llamaron la atención de los usuarios de TikTok y no tardó en ser el más visto. También enseguida se convirtió en el que más ‘me gusta’ acaparaba (y que en el momento en el que se edita este artículo supera ya los 54 millones de ‘likes’).

De ahí, pronto el número de sus seguidores comenzó a crecer como la espuma y a generar ganancias por publicar contenido. Tanto es así que ahora mismo es la cuarta tiktoker que más dinero gana en el mundo (y la tercera en cuanto al número de seguidores, con 87 millones de followers), tan solo por detrás de las hermanas D’Amelio y Addison Rae. Bella ha sabido aprovechar el tirón para intentar lograr su sueño de ser cantante profesional y ha entrado en el mundo de la música por la puerta grande.

El pasado mes de mayo publicó, de la mano de Warner, su primer videoclip y en tan solo 24 horas obtuvo 10 millones de reproducciones. De nuevo, récord mundial (los éxitos musicales ya no se calculan desde hace tiempo en número de ventas, sino en reproducciones).

Desde entonces acumula ya más de 350 millones de reproducciones y la canción se ha utilizado en numerosas publicaciones virales de otros usuarios. El ascenso de Bella Poarch es imparable y, con toda probabilidad, los ingresos de 4,42 millones de euros que ha recibido en 2021 se quedarán cortos en 2022.