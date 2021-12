El difícil rescate de Vella, un cachorro de 3 meses atrapado durante horas en una tubería

A veces el miedo puede jugar malas pasadas, no solo a las personas, sino también a los animales. Miedo a los fuegos artificiales, a los truenos o incluso a los seres humanos. No se sabe por qué, pero la cuestión es que por alguno de estos motivos Vella, una cría de pastor alemán de tres meses, se escondió el pasado domingo en el jardín de una casa. Una vez allí, le pareció que el mejor escondite era el interior de una tubería y, cuando ya hubo pasado lo que al animal le había parecido un peligro... no podía salir.

Taladro, sierra y martillo son los tres materiales que el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de El Barco de Ávila necesitó para rescatar a la perrita que había quedado atrapada en el interior de una tubería muy estrecha. Se encontraba, además, a una considerable profundidad, por lo que el equipo debía llegar cuando antes a “Vella”.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron voluntarios de Protección Civil y de los bomberos de la misma localidad. Una operación que duró tres largas horas y donde tras taladrar una pared y cortar la tubería, pudieron rescatar con éxito a Vella del interior del conducto.

El #GREIM de la @guardiacivil de Barco de Ávila, ha rescatado a "Vella", una cría de #Pastoralemán que se había metido en la tubería de un jardín de un domicilio y no podía salir.#YoSiPuedoContarlo#SinDistincionDeEspeciespic.twitter.com/75YTCR0xIe — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) December 27, 2021

En el vídeo, difundido por la propia Guardia Civil, se puede ver cómoUn rescate complicado, tras el que Vella salió en perfecto estado de salud.