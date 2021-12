Miss Excel, la ‘influencer’ que gana 88.000 euros al día con explicaciones virales de informática

Kat Norton aprendió a utilizar el popular programa informático Excel hace ahora ocho años. Por aquel entonces estudiaba Administración de Empresas en la Universidad de Binghamton y manejar ese programa era una habilidad básica para encontrar trabajo en su sector. Un año después de graduarse, firmó su primer contrato en una consultora en la que rápidamente destacó por sus conocimientos a la hora de hacer tablas y formularios con Excel, algo que se ‘encalla’ a no pocos trabajadores de oficina y en lo que ella acabó convirtiéndose en toda una experta.

Kat ya impartía cursos de formación sobre Excel y otros programas informáticos desde hacía años ©miss.excel

Kat acabó impartiendo cursos de formación a empleados de diferentes sectores, aunque no podía ni imaginar que, más allá de un gran impulso profesional, su conocimiento y experiencia con uno de los programas informáticos con más fama de tediosos iban a acabar convirtiéndola en millonaria. El gran cambio tardó en llegar. Fue en 2020, con la irrupción de la pandemia. A ella, como a millones de usuarios de redes más, se le ocurrió crearse una cuenta en TikTok, pero su idea fue diferente a la de la mayoría: daba consejos y secillas explicaciones sobre Excel mientra bailaba al ritmo de la música. El éxito fue rotundo.

Con solo cuatro vídeos publicados, ya logró alcanzar las 100.000 visitas, algo que no sería más que el preámbulo de todo lo que estaba por llegar: hoy ya suma más de un millón de seguidores entre TikTok e Instagram y gana un mínimo de 100.000 dólares (más de 88.400 euros) al día, según ella misma ha confesado en una entrevista a la publicación The Verge.

Aunque ya tiene contratos para promocionar productos de empresas como Microsoft (lo que, lógicamente, le reporta ingresos), la clave de su éxito es utilizar las redes sociales como un medio, no como un fin. Las utiliza para promocionar cursos por los que los usuarios deberán pagar una determinada cantidad de dinero y la estrategia claramente le está funcionando, puesto que tiene gran éxito tanto entre particulares interesados en manejar mejor Excel como en empresas que quieren que sus empleados mejoren determinadas habilidades con el programa.

La cuestión es que cada curso cuesta 297 dólares (262 euros) y que ofrece, a aquellos que quieran recibir una formación más amplia, una suscripción de 997 dólares (880 euros). Y no cabe duda de que sus cursos (que no solo son de Excel, sino también de Power Point, Word y todos aquellos programas que se usan frecuentemente en entornos de oficina) deben de ser muy buenos porque clientela no le falta.