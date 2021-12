La increíble historia de un gato que ha sobrevivido 9 días bajo los escombros tras el paso de un tornado

Cuando se produce una catástrofe natural como una inundación o un huracán, los equipos de emergencia ponen toda la maquinaria en marcha para localizar a las personas que se hayan podido quedar atrapadas en sus viviendas. Sin embargo, en muchas ocasiones los animales también pueden verse afectados por esta situación y suele ser más complicado llegar hasta ellos. Es el caso de este gato que, por suerte, sobrevivió durante nueve días bajo los escombros tras la llegada de un tornado en Kentucky (Estados Unidos).

A pesar de estar nueve días bajo los escombros, el gato resultó ileso ©GettyImages

Después de que la catástrofe derrumbara el edificio donde trabajaba, Sonny Gibson se acercó hasta los escombros para encontrar a Madix, el gato que estaba en la oficina de la empresa. Aunque no tenía muchas esperanzas de poder localicar al minino, lo cierto es que escuchó un maullido de su mascota que le hizo recuperar la fe. “Me pareció oír un maullido y pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, así que grité su nombre y volvió a maullar”, explicaba ilusionado Gibson en declaraciones a The Guardian.

Al darse cuenta de que la mascota seguía viva, el hombre fue a pedir ayuda a sus compañeros de trabajo para poder encontrarla lo antes posible. Tras una complicada búsqueda, finalmente localizaron al gato refugiado en un agujero bajo los escombros. Tras nueve días, el minino estaba sediento y hambriento, pero sorprendió que resultó totalmente ileso respecto a posibles impactos por el tornado.

Tras una complicada búsqueda, finalmente localizaron al gato refugiado en un agujero ©GettyImages

Nueve vidas

“Fue una sensación increíble ponerlo en mis brazos”, detalló el hombre que, tras el altercado, decidió adoptarle. “Si los gatos tienen realmente nueve vidas (la tradición en Estados Unidos las fija en nueve, no en siete, como en España), probablemente él agotó unas ocho en ese periodo de nueve días“, expresó.