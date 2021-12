Así es la ‘influencer’ Lele Pons: la actriz, cantante y cómica que aprendió a reírse de sí misma para superar el bullying

Lele Pons es actriz, bailarina, modelo, cantante y cómica. Diferentes facetas artísticas que, por supuesto, ha combinado con su papel de ‘influencer’ en las redes sociales para catapultar su carrera. Esta es su historia y el secreto de su éxito.

Eleonora Pons Maronese en nació en Caracas (Venezuela) y cuando tenía cinco años se mudó a Miami. No sería este su último destino ya que cuando terminó sus estudios puso rumbo a Los Ángeles para ampliar su formación apuntando a dos campos: comunicación y música. Poco antes de esta mudanza, una de sus mejores amigas la convención para abrir una cuenta en Vine. Y ahí empezó todo.

En 2017, desfiló para para la firma Dolce&Gabbana en Milán ©lelepons

El secreto de su éxito

Lele comenzó a publicar divertidos vídeos que no tardaban en transformarse en fenómenos virales: tanto es así que se convirtió en una de las personas con más seguidores dentro de la citada plataforma. Cuando Vine cerró, sus siguientes pasos la llevaron a YouTube, donde empezó a compartir grabaciones más extensas aunque igual de exitosas para sus 17,6 millones suscriptores. Con el paso del tiempo ha ganado presencia en las redes sociales más relevantes: tiene más de 46 millones de seguidores en Instagram.

El secreto de Lele Pons pasa por mostrarse como una persona auténtica que hace gala de un gran sentido del humor: incluso para reírse de sí misma. Sus seguidores se identifican fácilmente con ella porque aborda situaciones cotidianas que están presentes en la vida de casi cualquier adolescente. Y, además, sus vídeos son cortos (unos cinco minutos de media) para que se puedan consumir mejor.

Su incursión en el mundo de la música empezó con varias participaciones en videoclips hasta que se animó con sus propios temas ©lelepons

Más allá de las redes sociales

La actividad de Lele Pons no se reduce al mundo de las redes sociales. En 2015 lanzó su propia línea de joyas, UNO Magnetic, aunque ya no están a la venta. Un año después publicó su primer libro: ‘Surviving High School’ (Sobreviviendo al colegio) que escribió con Melissa de la Cruz. En él relata sus experiencias en el instituto, donde sufrió bullying por su apariencia física y por no ser de Miami. Ha participado, también, en varios videoclips y ha lanzado sus propios temas. Y por si todo esto fuera poco es embajadora de los cosméticos CoverGirl y ha desfilado para para Dolce&Gabbana en Milán.

A pesar de tener tantos frentes abiertos, Lele dedica parte de su tiempo a participar en proyectos con los que intenta crear conciencia sobre diferentes temas y tampoco pierde de vista la actualidad política de América del Sur. En 2016 fue, para la revista Time, la venezolana más influyente del mundo y fue galardonada en la categoría internacional de los Premios Streamy. Un año después formó parte de la lista ’30 Under 30’ de Forbes y en 2018 la misma publicación desveló que era la hispanohablante más influyente en redes sociales a nivel global.