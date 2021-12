Shauna Rae, la mujer que vive atrapada en el cuerpo de una niña de 8 años: así es su día a día

A simple vista, Shauna Rae parece una niña que lleva una vida normal junto a su familia y amigos. No es así: es una mujer de 22 años atrapada en un cuerpo de ocho debido a una grave enfermedad que tuvo cuando solo era un bebé. TLC ha elaborado un documental sobre lo que supone vivir de esta manera.

Cuando tenía seis meses de vida, los médicos diagnosticaron a Shauna un cáncer de cerebro poco habitual: fue sometida a un tratamiento de quimioterapia que le salvó la vida, pero, al mismo tiempo, dejó su glándula pituitaria prácticamente inactiva y dejó de crecer dentro de los parámetros habituales. Hoy mide 116,8 centímetros, la altura media de una niña de ocho años.

Shauna sabe que no puede crecer físicamente y por eso su deseo es que la traten como una adulta. En un intento por vivir una vida más plena, está trabajando en su independencia ya que, según ella, su familia es demasiado sobreprotectora. Y es que su madre confiesa sentirse culpable por todo lo que sufre su hija: “Tendrá que pasar por esto por el resto de su vida. Así que todo lo que puedo hacer es protegerla”.

Algo tan simple como ir al gimnasio es todo un reto para Shauna debido a su apariencia juvenil ©TLC

Sus dificultades diarias

El documental de TLC titulado ‘I Am Shauna Rae’ (‘Soy Shauna Rae’) se centra en su vida y en su particular batalla por obtener un trato acorde a su edad real y no a la que representa físicamente. La producción muestra cómo de complicado es ir a un bar, a hacerse un tatuaje o, incluso, al gimnasio. Siempre la confunden con una niña y los responsables de estos establecimientos, incrédulos, no pueden evitar preguntar cuántos años tiene.

Su apariencia juvenil también ha hecho que las relaciones sociales sean extremadamente difíciles para ella: “Estoy soltera porque solo atraigo a idiotas. Da miedo exponerse, pero hay que arriesgarse para conseguir la felicidad”. No en vano, en una cita a ciegas, el chico con el que había quedado llegó a pensar que estaba siendo víctima de un programa de bromas hasta que Shauna se acercó y se presentó.