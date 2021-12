Gana el Euromillón y lo pierde por no reclamar a tiempo el premio

¿A quién no le ha ocurrido que ha comprado lotería y luego se le olvida comprobar si el número ha resultado o no premiado? Es común soñar con ganar y hacerse de la noche a la mañana millonario, pero es algo tan ajeno a la mayoría de los mortales que no es extraño despistarse, dando por hecho que tan ansiado sueño nunca llegará. Es lo que le ha debido de ocurrir a un londinense que había comprado en su día un boleto de Euromillones. Le ha tocado, ha ganado un millón de euros y… no ha visto ni un céntimo porque ha caducado el límite de tiempo para reclamar el premio.

El boleto había resultado premiado en un sorteo alternativo llamado ‘El Millón’ que muchos jugadores desconocen, lo que habría despistado a este acertante ©GettyImages

El poseedor del ticket agraciado lo compró en junio y ha caducado este miércoles. Tenía seis meses para presentar el boleto ganador (tres meses más que en España), pero no lo hizo. El error puede estar en que, además del premio tradicional (que consiste, como todo el mundo sabe, en acertar los cinco números de la combinación ganadora y las dos estrellas), hay un segundo sorteo, llamado ‘El Millón’, que no todos los jugadores conocen.

Cada ticket de Euromillones tiene asignado un código alfanumérico único que se genera automáticamente solo por participar. Pues bien, sería este el premio perdido, ya que equivale, como el nombre del Sorteo dice, a un millón de euros, la cifra que el acertante del barrio londinense de Newham había ganado. Es más que posible, por tanto, que este jugador comprobase la combinación de su boleto, pero no supiese de la existencia del código alfanumérico.

El jugador ha tenido seis meses para reclamar el premio, tres más del plazo fijado en España ©EuropaPress

Al no reclamar nadie el premio, el dinero ha pasado directamente a la Administración británica, que será la encargada de transferirlo bien a ONGs o bien a proyectos propios de la Lotería del país. (Si algo así ocurriese en España, pasaría automáticamente a ser propiedad de Hacienda).

Se da la casualidad de que otro ganador anónimo de Londres no reclama su premio -también de un millón de euros-. Tiene de plazo hasta el próximo 29 de diciembre. Esperemos que haya leído la noticia del otro desafortunado acertante y caiga en la cuenta de comprobar el código. Aún está a tiempo.