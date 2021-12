La mudanza de Ibai Llanos: abandona su mansión para tener mayor privacidad y dejar espacio al equipo que ha montado con Piqué

Ibai Llanos se muda. Así lo ha confirmado el propio ‘streamer’ en sus redes sociales, donde ha explicado que ‘Ibailand’ dejará de ser su cuartel general. A sus 26 años, el vasco cambiará de residencia para tener mayor privacidad: a veces, convivir con tanta gente puede resultar algo complicado. A pesar del cambio, la famosa mansión seguirá estando presente en su rutina.

La mansión donde vive y trabaja Ibai Llanos está ubicada en Cerdanyola del Vallès, municipio ubicado en Barcelona. A pesar de ser su morada, no es el propietario: la casa tiene un precio de venta que supera los cuatro millones de euros y el ‘streamer’ paga un alquiler de 15.000 euros mensuales que, a partir de ahora, correrán a cargo de su sociedad. La vivienda fue la misma que acogió a Samuel Eto’o cuando militaba en las filas del FC Barcelona.

La mansión de estilo mediterráneo cuenta, entre otras cosas, con una bodega ©Ibai Llanos

Sus proyectos con Piqué

La privacidad no es el único motivo que ha propiciado la mudanza en ‘Ibailand’. Hay otra razón que apuntaba el vasco: “Amigos, después de dos años con Barbe, Reven, Ander y otro año con Werlyb dejamos de vivir juntos. En esta casa vivirá el equipo de LoL. No viviremos juntos pero haremos más cosas que nunca”. La mansión de estilo mediterráneo pasará a ser la nueva ‘Gaming House’ del equipo de eSports que Ibai ha montado con Piqué para competir en ‘League Of Legends’.

Los seguidores del ‘streamer’ pudieron conocer la casa en detalles porque el propio Ibai llevó a cabo un tour que colgó en su canal de YouTube. Un vídeo en el que desvelaba que cada uno de los habitantes cuenta con su propia habitación (algunas de ellas equipadas con baño y vestidor) y un estudio insonorizado para llevar a cabo las retrasmisiones, donde no falta de nada: cámaras, iluminación, pantallas…

En el exterior de la casa hay una piscina, una pista de pádel y otra de baloncesto ©Ibai Llanos

Una mansión muy equipada

Si nos fijamos en el equipamiento general de la mansión, ésta se distribuye en dos alturas en las que podemos encontrar dos grandes salones con chimenea, una biblioteca, una sala de billar, una de cine con doce butacas, bodega y dos sótanos: uno con vistas a la piscina… que se complementa con un spa que incluye sauna y jacuzzi. A esto hay que sumar una pista de baloncesto, una de pádel y un apartamento independiente, pero integrado en la casa: ahí es donde vive su mánager.

Y la zona que más ha impresionado a sus seguidores es la discoteca que hay en los bajos de la casa: tiene una barra e, incluso, cuenta con su propio guardarropa como si de un local abierto al público se tratase. Sin embargo, la pandemia la ha transformado en una zona para jugar al ping-pong.