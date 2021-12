¿Sabes cuáles han sido las palabras más buscadas por los españoles este 2021?

El volcán de La Palma y competiciones deportivas como la Eurocopa, LaLiga o la NBA protagonizan las búsquedas que los españoles han hecho en Google en los últimos doce meses, en las que también se cuelan preguntas para saber cómo se llama el martillo de Thor o por qué entra en erupción un volcán.

El tiempo, un clásico entre los clásicos, lidera la lista de las búsquedas generales en Google en 2021, una categoría en la que la actualidad tiene un papel destacado, con el volcán de La Palma, junto a los juegos de azar (Bonoloto) y las competiciones deportivas. De hecho, la Eurocopa y LaLiga ocupan el segundo y el tercer puesto, respectivamente, en un Top10 que cierra el baloncesto de la NBA.

Entre las mayores búsquedas de los españoles destaca el Volcán de La Palma y sus consecuencias ©GettyImages

Los datos de lo más buscado del año, compartidos por Google recogen, en el apartado de ‘¿Cuándo...?’, que los españoles se han interesado por cuándo juega España, es Black Friday y me toca vacunarme.

En las búsquedas ‘¿Cómo...?’, los españoles han consultado con el buscador cómo se llama el martillo de Thor, cómo saber si soy moroso y cómo va el Madrid, mientras que en las búsquedas ‘¿Por qué...?’, han intentado resolver sus dudas sobre por qué erupciona un volcán, sube la luz o se va Messi.

Google diferencia tres apartados entre sus búsquedas: ‘¿cuándo? ¿cómo? y ¿por qué?’ ©GettyImages

Google también ha destacado dos apartados de búsquedas, una relativa a deportistas, en la que lidera el podio Mbappé, Eriksen y Rafael Nadal (aunque también aparecen Ana Peleteiro, Paula Badosa y Simone Biles); y otra de cine, televisión y series, en la que destacan las búsquedas sobre tokyvideo, Supervivientes y Love is in the air.

“Las búsquedas pueden ayudarnos a encontrar un mundo lleno de información, y la forma en que utilizamos estas búsquedas puede ser una ventana al mundo. No sabemos qué nos deparará el 2022, pero de lo que no hay duda es que no pararemos de buscar”, han señalado desde Google.