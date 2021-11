Gunther VI, el perro más rico del mundo que vende sus mansiones: ¿realidad o ficción?

Gunther VI es un pastor alemán que estos días ha protagonizado algunos titulares. ¿La razón? Al parecer es el heredero del fideicomiso de una condesa alemana que falleció hace varios años y que le legó un considerable patrimonio. Ahora, el animal habría decidido desprenderse de una de esas propiedades: una mansión ubicada en Miami que perteneció a Madonna en los noventa y que tiene un valor de más de 28 millones de euros. ¿Es una historia real o ficticia?

La casa existe y la podemos encontrar en el exclusivo barrio de Brickell. Fue construida en los años veinte por la familia Deering y la superficie total tiene casi 4.800 metros cuadrados: de ellos, 782 están destinados a los nueve dormitorios con sus correspondientes baños. Cuenta, además, con una piscina, jardines, un muelle particular y un frente costero de 30,5 metros cuadrados.

Fue construida en los años veinte por la familia Deering y tiene una superficie total de casi 4.800 metros cuadrados ©Compass

El Grupo Ghunter

Madonna adquirió la mansión por 6,6 millones de euros y entró a formar parte del patrimonio de la saga Gunther en el año 2.000. Gunther VI es el último miembro de una familia de perros que recibió una jugosa herencia de Karlotta Liebenstein, una condesa que no tenía descendencia y falleció en 1992. Hasta aquí una pintoresca historia… que no todo el mundo se creyó: según informa Associated Press se trataría de una perfecta estrategia de marketing.

Tal y como ha desvelado AP, detrás de Gunther VI estaría el Grupo Ghunter: una compañía de empresarios italianos que invierte en bienes materiales… cuya mascota es este pastor alemán. El autor de este truco sería Maurizio Mian, el vástago de la familia que creó Istituto Gentili: la farmacéutica que desarrolló un tratamiento para la osteoporosis junto a Merck, que la absorbió en 1997.

Detrás de Gunther VI estaría el Grupo Ghunter, una serie de empresarios italianos que invierte en bienes materiales ©Compass

La mansión de Sylvester Stallone

Associated Press no ha podido encontrar pruebas de la existencia de la condesa alemana y aunque no ha conseguido hablar con Maurizio Mian, sí lo ha hecho con Mónica Tirado que es la directora del Grupo Gunther. No obstante, la información obtenida es escasa. La ejecutiva explicó que no podía responder a las preguntas porque “hay un contrato exclusivo con una producción de Netflix”. La plataforma no se ha pronunciado al respecto.

Por lo tanto, todo apunta a que la historia de Gunther VI, el perro más rico del mundo, se ha utilizado para promover las ventas de bienes raíces y otros proyectos. No en vano, en 1999, The Miami Herald informó que el pastor alemán estaba intentando comprar una mansión al actor Sylvester Stallone… y un día después completaron los datos asegurando que sólo se trataba de un truco publicitario.