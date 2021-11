El dueño de un restaurante lanza un mensaje que indigna a los camareros: ‘prohibido enfermar los findes’

El sector de la hostelería, uno de los más importantes en España, fue uno de los grandes afectados por el confinamiento. Actualmente, tras el duro revés sufrido en los últimos meses, bares y restaurantes ya han recuperado el ritmo de trabajo que tenían antes de que estallara la pandemia. De hecho, terrazas e interiores se encuentran llenos a rebosar y se hace prácticamente imposible acceder a una mesa sin reserva previa. Sin embargo, a pesar del repunte de trabajo, los propietarios se quejan de la escasez de personal, especialmente de los camareros, quienes han decidido buscar alternativas durante este último año debido a la precariedad y explotación laboral que ofrece el sector.

Una precariedad y explotación en la hostelería que ha puesto encima de la mesa @soycamarero, un usuario de Twitter que se dedica a denunciar las malas condiciones de la profesión a través de mensajes y relatos que le van llegando de sus compañeros de oficio. Así, compartió un pantallazo de una conversación entre un dueño de un restaurante y sus empleados, a los que les prohibía enfermar durante los fines de semana. En el mensaje, el jefe defiende que no se cree que sus empleados enfermen los sábados o domingos, “sobre todo los camareros que son jóvenes y a muchos les gusta la marcha, empalmar de la disco al trabajo”.

“Yo sé que en este país los centros médicos te dan justificante de lo que tú quieras. Como yo sé eso, hay a muchos que no les creo, o sea enfermarse o amanecer mal un finde no me lo creo” asegura el hostelero, quien finaliza el mensaje con una amenaza para aquellos que no acudan a su puesto laboral. “Mirar bien, hay dos puertas grandes para salir así que ya sabéis. No cobrarán bote ese mes el camarero que enferme el fin de semana. Me da igual”.

Grupo de WhatsApp del trabajo: Prohibido enfermar los findes... pic.twitter.com/ILPMnW7XlU — Soy Camarero (@soycamarero) November 20, 2021

Indignación en Twitter

El mensaje, que ya suma cerca de 40.000 me gusta y 9.000 retuits, ha levantado una gran indignación entre los usuarios de Twitter, quienes han calificado la acción como un claro ejemplo de explotación laboral por parte del empleado. “Luego dicen que no encuentran a nadie que quiera trabajar. Creo que el término correcto es EXPLOTAR”, responde un ciudadano. Asimismo, también señalan que estas condiciones explican la falta de empleados en el sector de la hostelería. “¿Nos hacemos los sorprendidos?” se pregunta @aleixlopez10.

Por otro lado, hay algunos que han querido defender la posición del propietario, argumentando que en determinadas ocasiones los trabajadores se ausentan más de la cuenta durante los fines de semana. “Una empresa me encargó un análisis de las bajas laborales y alucinaron con que el 40% de las ausencias por motivos derivados de la salud fuesen en lunes o viernes. No hubo forma de explicarlo”, determina @RedondoMarcos. También hay algunos que piden no generalizar, como es el caso de @manu_utorres, defendiendo que “todos remamos hacia el mismo punto. Y hay tanto desgraciado de jefe como bicharraco de empleado”.