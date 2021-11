Allyson Galdino, el ‘tiktoker’ brasileño que se ha hecho viral por lo que ha hecho con su primer sueldo

Allyson Galdino es un conocido ‘tiktoker’ y ‘youtuber’ de Brasil. A sus 24 años acaba de dejar la casa de su familia para independizarse y lograr su sueño: vivir gracias a los ingresos que le reportan plataformas de este tipo. Sin embargo, no olvida sus orígenes y así ha querido manifestarlo en las redes sociales: ha publicado un vídeo en el que muestra qué hace con su primer sueldo. Imágenes que ya se han hecho virales.

Con más de 54.000 seguidores en Instagram, más de 70.000 en YouTube y más de 685.000 en TikTok, el éxito de Allyson reside en su forma de compartir contenido relacionado con videojuegos. Y no solo eso: también hace partícipes a sus seguidores de las divertidas aventuras que protagoniza junto a sus amigos.

El éxito de Allyson reside en su forma de compartir contenido relacionado con videojuegos así como sus aventuras diarias ©nordffbr

La promesa

Las imágenes que se han hecho virales fueron publicadas, concretamente, en su perfil de TiktTok bajo el título ‘Nunca fue solo un juego’. Después de verano, Allyson recibió su primer sueldo procedente de las redes sociales y supo que tenía que cumplir la promesa que le hizo a su madre cuando comenzó su carrera profesional. Así las cosas, regresó a la que era su casa para darle una sorpresa y hacerle un regalo.

Allyson quería agradecer a su progenitora todo lo que había hecho por él y por eso quiso darle su primer sueldo: 5.000 pesos (85 euros según el cambio actual), tal y como han informado los medios locales. El vídeo acumula más de cinco millones de reproducciones, tiene más de 11.000 comentarios y supera las 800.000 reacciones.

La emoción de su madre

El joven ‘tiktoker’ entra en su casa, busca a su madre y la encuentra en un pequeño patio llevando a cabo algunas tareas domésticas. La mujer no pudo reprimir la emoción al ver a su hijo. Las imágenes muestran a Allyson sacando la cartera y entregándole una suma de dinero: “Mamá, sabes que me fui de casa hace no mucho. Salí a perseguir mis sueños, pero volví para darte esto: el primer sueldo que recibí como ‘streamer’. Prometí que te lo daría”.

Su progenitora le preguntó si estaba seguro de ofrecerle sus primeros beneficios y obtuvo un cariñoso abrazo como respuesta. La mujer le agradeció el gesto y le explicó que, de momento, no lo gastaría ya que estaba ahorrando para poder comprar una lavadora.