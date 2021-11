Dabiz Muñoz logra con su recomendación que un bar madrileño agote sus reservas hasta abril

Desde que hace unas semanas el famoso chef , Dabiz Muñoz, hablara maravillas del madrileño bar ‘La Paloma II’, el restaurante vive en una auténtica nube. Y no es para menos ya que el prestigioso y mediático chef, galardonado con tres estrellas michelín, comentaba que en este local se podía comer el mejor arroz con bogavante de la capital.

Situado en pleno corazón del popular barrio de La Elipa, este bar no llama especialmente la atención entre el resto de los de la zona. Sin embargo, si intentas hacer una reserva, lo tendrás complicado. Desde que el fundador de DiverXO habló de su famoso plato, le llueven las llamadas, tanto que tienen su agenda llena hasta abril de 2022.

El bar se encuentra en pleno corazón de La Elipa ©Google Maps

El mejor cocinero del mundo, según The Best Chef, es cliente habitual de este rinconcito de Madrid y así lo reconocía hace unos días en una entrevista a La Cadena Ser donde explicaba su devoción por sus platos: “Es el sitio al que, cuando era pequeño, mis padres me llevaban cuando había alguna celebración y al que seguimos yendo a día de hoy. Está en Marqués de Corbera, en La Elipa, y es un sitio de barrio, pero en el que tienen un arroz con bogavante de locos. ¡Me encanta el sitio!”.

El plato con el que a Dabiz Muñoz se le hace la boca agua, lo preparan por en cargo a un precio de 20€ por persona y un mínimo 2 comensales. Pero este pequeño bar, regentado por Juan Artero, dueño de este pequeño negocio, no solo destaca por su arroz, pues entre sus platos más demandados se encuentran las patatas revolconas con torreznos y los callos a la madrileña.

El chef madrileño con tres estrellas Michelín es todo un referente dentro y fuera de la cocina ©GettyImages

Palabra de chef

Orgulloso de sus orígenes, Dabiz, quien ha recorrido más de medio mundo en busca de ingredientes, platos y recetas, no puede, ni quiere, olvidar sus raíces. Consciente de que a base de esfuerzo y trabajo se ha convertido en todo un referente gastronómico cuando le preguntaron por un restaurante asequible y que mereciera la pena de Madrid, el chef , no lo dudó, en viajar con la mente hasta su infancia para recomendar el bar de Juan o lo que es lo mismo ‘La Paloma II’ , centro neurálgico de sus celebraciones familiares y con amigos, que ahora vive una bonita y dulce revolución gracias a este genio de los fogones.