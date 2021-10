Thylane Blondeau, la niña más guapa del mundo, desvela los problemas de salud que ha sufrido y lanza este consejo

Thylane Blondeau tiene veinte años y es hija de Véronika Loubre (actriz, presentadora y diseñadora) y Patrick Blondeau (futbolista). No obstante, es conocida por otras razones: se trata de una de las modelos más famosas y mejor valoradas del mundo de la moda. Algo que se pudo intuir cuando saltó a la fama y fue bautizada como ‘la niña más guapa del mundo’.

Cuando apenas tenía cuatro años desfiló para Jean Paul Gaultier acaparando todos los focos de la pasarela ©GettyImages

Cuando aquello pasó corría el año 2005: su belleza no pasó desapercibida para nadie. Obviamente, tampoco para los diseñadores de primer nivel: cuando apenas tenía cuatro años desfiló para Jean Paul Gaultier acaparando todos los focos de la pasarela. Ahora es habitual verla en las citas fashion más célebres así como en las portadas de las revistas más relevantes del mundo de la moda. Y no sólo eso: es la imagen del perfume Lolita Lempicka y también desempeña la labor de embajadora de L’Oreal.

Problemas de salud

Recientemente ha vuelto a ocupar titulares, pero la razón nada tiene que ver con la profesión que le ha dado la fama. Ha sido la propia Thylane Blondeau quien ha confesado los motivos en su cuenta de Instagram: acaba de superar un serio problema de salud que ha querido hacer público ahora para lanzar un consejo a sus 4,6 millones de seguidores.

Es la imagen del perfume Lolita Lempicka y también desempeña la labor de embajadora de L’Oreal ©GettyImages

La modelo explica que hace un año tuvo que pasar por el quirófano de emergencia: la razón era un quiste ovárico que había explotado afectando al estómago. Tres meses después de aquello, regresaron los dolores aunque ella creyó que eran consecuencia de la operación: “En los últimos doce meses me han visto tres ginecólogos diferentes y he visitado más de cuatro centros de radiología en París. Todos dijeron lo mismo: no te preocupes, no tienes nada, todo está en tu cabeza”.

El consejo de Thylane Blondeau

No obstante, el dolor no desaparecía: “Fui a Urgencias porque no podía soportarlo más. Me dijeron que todo estaba bien, que tenía un quiste y que tendría que hacerme una revisión en dos o tres meses. Al día siguiente tenía cita con el doctor Kadoch, que detectó un quiste de 5,6 centímetros que estaba tocando mi ovario. Una hora después me llamó, me mandó al hospital y me operó. Hoy, finalmente, me siento bien”.