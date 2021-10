Una artista callejera es sorprendida por el cantante John Legend cuanto interpretaba una de sus canciones

Las casualidades existen y sino que se lo pregunten a la cantante Radha Rao quien hace tan solo unos días se llevó la gran sorpresa de su vida mientras tocaba como cada domingo a las puertas de un popular centro comercial de Boston (Massachusetts, EE.UU.). Acompañada por su piano, Radha comenzó a interpretar el tema All of me del cantante John Legend cuando de repente se dio cuenta que entre el público se encontraba el propio artista, acompañado por su mujer, Chrissy Tiegan y sus dos hijos.

Sonriente y nerviosa por tener enfrente a uno de sus ídolos, la artista decidió cantar hasta el final la romántica canción, momento en el que Legend, impresionado por su voz, se acercó hasta ella para felicitarla y darle una propina. “Cuando me di cuenta de que John Legend estaba parado frente a mí escuchando mi interpretación de su canción, mi mente se quedó en blanco. ¡Traté de procesar lo que estaba pasando, mientras mantenía la compostura y la calma!” ha declarado la artista.

Radha, quien es licenciada en Finanzas por la Escuela de Negocios Questrom de la Universidad de Boston y, quien actualmente trabaja en iZotope, una compañía de tecnología musical, ha declarado que en un principio no se dio cuenta de que el artista la estaba mirando ya que éste llevaba mascarilla, pero luego y una vez se liberó de ella, rápidamente le reconoció.

Fue en ese instante cuando la gente que se había detenido a escucharla sacaron sus teléfonos móviles para capturar el momento, incluido el padre de Radha, mezclado entre el público, y quien no se percató de la presencia del cantante hasta que su hija le chasqueo los dedos para avisarle de que comenzara a grabar.