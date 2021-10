¡Gato al rescate! Este felino salva a un turista perdido en las montañas de Suiza

Esta historia tiene dos protagonistas: un hombre húngaro (del que se desconoce su identidad) y un gato suizo. El primero se fue de vacaciones al país del segundo… y se perdió cuando estaba explorando los alrededores donde estaba ubicado su alojamiento. El felino, de repente, apareció de la nada para guiarle y salvarle.

El escenario donde ha tenido lugar esta peculiar maniobra de rescate es Gimmelwald, un pueblo situado entre montañas en los Alpes suizos: concretamente en la zona de Jungfrau-Aletsch. Solo tiene 130 habitantes y es un lugar libre de tráfico: la única forma de llegar hasta allí es a pie. Y así lo hizo este hombre, pero guiado por un gato.

El animal empezó a llamar su atención para que lo siguiera y cuando se levantó, el felino le llevó hasta un camino ©Pontos78

Un gato blanco y negro

Él se alojaba en Lauterbrunnen y decidió explorar algunas de las montañas que rodean a esta ciudad. Tal y como explica en Reddit, salió a pasear y siguió un camino, después unos remontes que estaban algo más lejos y, por fin, llegó a la cima. Allí caminó junto a una vía de tren cercana a Gimmelwald hasta que se desorientó.

Quiso regresar a su alojamiento, pero no sabía cómo: los teleféricos no funcionaban y el sendero que debía coger, según su mapa, estaba cerrado. El tiempo corría en su contra hasta que apareció su salvador: un gato blanco y negro que surgió cuando el hombre estaba descansando porque se había torcido el tobillo y aprovechó para, de paso, comerse un bocadillo y recuperar fuerzas.

Tras seguirle un rato, el hombre llegó al sendero que iba directamente desde la montaña hasta el valle ©Pontos78

Un guía experto

RELACIONADO Desconecta un rato con las fotos más divertidas del reino animal

Contaba el protagonista que el animal empezó a llamar su atención para que lo siguiera y cuando se levantó, el felino le llevó hasta un camino. A pesar del dolorido tobillo, el excursionista siguió las indicaciones de su improvisado GPS: “Continuaba mirándome para que lo siguiera y me dirigió directamente al camino que me llevaría de regreso. Después de seguirle durante un rato, llegamos al sendero que iba directamente desde la montaña hasta el valle”.

Grabó toda la experiencia y no dudó en publicarla en las redes sociales. Fue así como otros turistas reconocieron al animal: al parecer no era la primera vez que el gato ejercía de guía. No es para menos, ya que conoce la zona a la perfección porque sus dueños son una pareja que dirige un albergue cercano y el felino tiene por costumbre unirse a las excursiones de aquellos que recorren las montañas cercanas.