Nikocado Avocado, el ‘youtuber’ que está pagando con su salud el precio de conseguir más seguidores

Nicholas Perry es el nombre real del ‘youtuber’ Nikocado Avocado. Se mudó de su país natal a Colombia y tras permanecer allí durante un tiempo, se mudó a Estados Unidos en 2016: ahí es donde se produjo el gran cambio. Y es que buena parte de los seguidores que ha ganado en los últimos años han tenido un precio muy caro: su salud.

Nikocado Avocado tiene más de 2,7 millones de seguidores en su canal principal de YouTube y unos 800.000 en el secundario. Comenzó subiendo publicaciones sobre el veganismo, sus rutinas para estar en forma y acerca de si estilo de vida: daba consejos sobre alimentación, ejercicio y enseñaba cómo cultivaba sus propios alimentos ya que era frugívoro y sólo comía fruta. Hasta que un día con la excusa de que no obtenía los suficientes nutrientes cambió de vida.

Según ha explicado este nuevo rumbo le ha llevado a ganar millones de euros ©nikocadoavocado_real

Del veganismo a los atracones de comida

Fue entonces cuando se especializó en mukbangs, es decir, vídeos en los que se come de manera exagerada mientras trata algún tema o charla con sus seguidores. Al principio las publicaciones le mostraban hablando de su transición y visitando establecimientos de comida rápida, pero el estilo ha cambiado de un tiempo a esta parte.

Ahora es habitual ver a Nikocado Avocado frente a la cámara comiéndose en una sola sesión menús de 10.000 calorías, langostas de nueve kilos o seis docenas de nuggets. Una apuesta arriesgada, pero rentable: según ha explicado este nuevo rumbo le ha llevado a ganar millones de euros con sus vídeos y con su ‘merchandising’ basado en camisetas con frases cómicas relacionadas con su peso. Tanto es así que, recientemente, se ha comprado un piso de 1,72 millones de euros.

En algunos de sus vídeos aparece en silla de ruedas o con un aparato que le ayuda a respirar ©nikocadoavocado_real

Ayuda para respirar

No obstante, su nueva forma de captar seguidores ha tenido una peligrosa consecuencia: un aumento de peso que está reñido con la salud ya que en sus vídeos aparece en silla de ruedas o con un aparato que le ayuda a respirar. Un cambio radical que ha tenido lugar en los últimos seis años.

Nikocado Avocado no parece estar preocupado por ello porque no para de bromear constantemente acerca del tema: “No dejo de engordar y ya no me importa. La gente no para de decirme que voy a morir por comer de manera tan insana, pero yo creo que es sano porque lo compenso”. No sólo sus seguidores se han preocupado seriamente por la salud, otros ‘youtubers’ de Estados Unidos han lanzado diversos mensajes para alertarle sobre el estilo de vida que lleva.