El truco viral de una azafata para conseguir bebida gratis en el pleno vuelo

Después de compartir hace un par de meses el secreto para acceder gratis a primera clase en un avión, la azafata Cierra Mistt, quien acumula casi tres millones de seguidores en Tik Tok, ha revelado que pasos hay que seguir para conseguir bebida gratis a bordo. Y conseguirlo es más sencillo de lo que parece, o por lo menos así lo ha reconocido la popular auxiliar de vuelo.

Cierra Mistt lleva 15 años trabajando como auxiliar de vuelo ©cierra_mistt

Mistt, a quien le avalan 15 años de experiencia y quien actualmente trabaja en una aerolínea canadiense, no es desconocedora de los altos precios que tienen las bebidas de los aviones, sin embargo, sabe de primera mano cuál es el truco para conseguir pagar menos por algunas consumiciones o incluso conseguir que te salgan gratis. La artimaña no es otra que tener ojo que ser amable y dejar propina, consiguiendo así no solo que te sirvan antes sino que te evites de pagar el siguiente refresco

A pesar de que los auxiliares de vuelo tienen prohibido recibir propinas, hay posibilidad de que la acepten si el cliente insiste. Pero no solo deberás ofrecer el cambio sobrante a la azafata o azafato encargado de tu asiento, sino también al resto de sus compañeros, y solo así y sin el 100% de las garantías podrías ser agasajado con una bebida gratis. “Aunque no puedo prometerlo, es probable que el personal se sienta agradecido con este gesto y empiecen a cuidar enormemente al pasajero y le regalen bebidas” ha explicado la auxiliar en un vídeo.

La auxiliar Kat Kamali aseguró al diario británico The Sun que con solo una propina de 6 euros ellos sabrán quién es el pasajero y “toda la tripulación le atenderá”.

La tiktoker trabaja actualmente en una aerolínea canadiense ©cierra_mistt

Lo que nunca deberías pedir en un avión

Otra azafata compartió hace tiempo un vídeo que también se hizo viral en el que aclaraba lo que no deberías de pedir nunca en un avión. Primero, evitar consumir cualquier líquido que no esté en una botella o lata. Porque el agua que te dan en un vaso procede de un tanque que tienen y que nunca limpian. Segundo, tampoco pedir café o té por la misma razón de los depósitos: “Son asquerosos y, además, están junto a los lavabos”.