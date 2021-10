Viral: la divertida campaña turística de una pequeña ciudad australiana para atraer a Chris Hemsworth

En los últimos cinco años, la ciudad australiana de Cowra ha visto cómo su esplendor se apagaba lentamente debido a varias sequías, el fuerte impacto de la pandemia y hasta por una plaga de ratones. Preocupados por la falta de visitantes, el departamento de turismo de esta soleada parte de Nueva Gales del Sur decidió ponerse manos a la obra para buscar una solución y fue entonces cuando se les ocurrió la idea de atraer al actor Chris Hemsworth, embajador nacional de turismo de celebridades de Australia.

Después de que la divertida campaña llegara hasta oídos del Chris Hemsworth, el actor ha confirmado que visitará la ciudad ©Get Chris to Cowra

Así surgió la campaña #GetChristoCowra, que ha tenido una gran aceptación entre los residente de Cowra, quienes se han lanzado a las calles con disfraces de Thor e incluso se han propuesto construir una estatua gigante del marido de Elsa Pataky, dando lugar así a un vídeo que se ha viralizado en las redes sociales y hasta llegó hasta el propio Chris, quien compartió el video en su perfil de Instagram. “Mi enorme agradecimiento a toda la gente de Cowra por esta increíble campaña, me alegró el corazón y me hizo sonreír” escribía el actor. “Pronto me marcho al extranjero a rodar una película, pero cuando regrese el año que viene,estaré allí” añadía el protagonista de Thor.

Hemsworth, que nació en Melbourne, pero se trasladó por motivos de trabajo a Los Ángeles desde donde regresó hace unos años de nuevo a su tierra natal junto a su familia, la actriz Elsa Pataky y sus tres hijos, fue elegido 2018 embajador de turismo del país protagonizando una campaña que fue estrenada por primera vez con gran éxito durante la retransmisión de la Super Bowl, de ahí que el pequeño territorio de Cowra pensará en él para reflotar su ciudad.

Ya sea porque Hemsworth acabe visitando el lugar en 2022 o no, lo cierto es que sus ciudadanos están asombrados por lo lejos que se ha extendido su campaña turística. “Ha puesto a Cowra en el mapa internacional, lo que es fenomenal para una ciudad pequeña”confesaba el gerente de Turismo de Cowra, Glenn Daley.