Khaby Lame, el cómico que se ha convertido en el ‘tiktoker’ con más seguidores… sin decir ni una palabra

Khabane Lame nació en Senegal y se mudó a Italia con sus padres cuando tenía un año. Como tantos otros, perdió su trabajo en una fábrica cerca de Turín debido a la pandemia generada por el coronavirus. Fue entonces cuando se descargó TikTok y comenzó a subir publicaciones a la citada plataforma: en ese momento no se imaginaba que se convertiría en el usuario masculino con más seguidores.

Desde que se hizo famoso, su mayor compra ha sido un iPhone 12 para poder grabar vídeos con mayor calidad ©GettyImages

Mientras buscaba trabajo, Khaby Lame se cruzó con TikTok y decidió experimentar publicando vídeos de sí mismo bailando, jugando a videojuegos o haciendo acrobacias cómicas. A principios de 2021 encontró la clave que se convertiría en su particular trampolín dentro de esta red social: satirizar los vídeos de consejos que inundan cualquier plataforma.

Recoge las grabaciones que realizan trucos demasiado complicados y responde de una forma mucho más simple y lógica. En la conclusión llega su particular toque final: extiende los brazos y gira las palmas hacia arriba. A veces pone los ojos en blanco o niega con la cabeza. Así explicaba a CNN cómo se le ocurrió la ida: “Quería darle algo de simplicidad. El gesto fue casualidad, pero el silencio no. Pensé en una manera de llegar a la mayor cantidad de gente posible y la mejor forma era sin hablar”.

Sólo superado por Charli D’Amelio

Sus silenciosas y expresivas reacciones lo han convertido en uno de los creadores digitales más reconocidos en las redes sociales. Su crecimiento en TikTok es el más rápido: gana una media de casi 200.000 seguidores al día. No es de extrañar, por lo tanto, que tenga 114 millones de seguidores: sólo le supera Charli D’Amelio. Aunque, eso sí, las cifras no le interesan demasiado: “No me importa si soy el primero, el segundo o el cuarto. Comencé a hacer vídeos porque quería hacer reír a la gente durante la cuarentena y es lo que quiero seguir haciendo”.

Su popularidad en TikTok le ha llevado a firmar contratos con Netflix, Barilla (una famosa empresa de comida italiana) y Dream11, una plataforma india de e-sports. Ahora vive con su agente en Milán y sus publicaciones llegan, incluso, a su ídolo: Will Smith. A pesar de ello, Khaby Lame sigue apostando por la sencillez: según él, desde que se hizo famoso, su mayor compra ha sido un iPhone 12 para poder grabar vídeos con mayor calidad.