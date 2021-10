El bonito gesto de un marido con su mujer: simula que tiene los mismos problemas de memoria para ir juntos al médico

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado el Alzheimer como una de las diez principales causas de discapacidad, dependencia y mortalidad en todo el mundo. Los datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN) desvelan que en España hay unas 800.000 personas que sufren esta enfermedad cuyos síntomas más habituales ha recogido Saul Martínez-Horta. Lo ha hecho en un hilo de Twitter que desvela el bonito gesto que un hombre ha tenido con su mujer: simular su misma enfermedad para ir juntos al médico.

Cada año se diagnostican unos 10 millones de nuevos casos de Alzheimer, la principal causa de demencia: representa más del 60% de los casos diagnosticados en todo el mundo. Hablamos de una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la pérdida y muerte de neuronas. Esto genera un deterioro persistente de las funciones cognitivas alterando las capacidades funcionales y creando tanto una discapacidad como una dependencia gradual y progresiva.

El gesto

Algo de lo que Saul Martínez-Horta, neuropsicólogo de Barcelona, es testigo en su trabajo. Precisamente ha tomado como ejemplo a una de sus pacientes para hacer visibles los síntomas de esta enfermedad. Se trata de una mujer de 79 años que fue a su consulta acompañada por su marido: éste había simulado tener también pérdidas de memoria para poder ir juntos al médico. El doctor ha explicado, posteriormente, que la causa de estos problemas no era el Alzheimer sino un meningioma fronto-temporal: un tumor cerebral generalmente benigno que puede generar los mismos síntomas.

¿Qué indicios son estos? El neuropsicólogo los ha recopilado en un hilo publicado en su cuenta de Twitter que ha generado miles de reacciones y comentarios que agradecen la visibilidad que le ha dado a esta enfermedad. El doctor Martínez-Horta explicaba que el marido de su paciente se había dado cuenta de que su mujer no hablaba correctamente y solía cambiar de tema de conversación. Ella se veía “torpe, más lenta y despistada” aunque creía que eran “cosas de la edad”.

Delirio de Capgras y paramnesia reduplicativa

El neuropsicólogo describía otras situaciones más complicadas consecuencia de los síndromes de falsa identificación como el delirio de Capgras y la paramnesia reduplicativa: la mujer aseguraba que había conocido a su esposo dos años antes, que no tenía hijos y que él tenía uno de un matrimonio anterior. A esto había que añadir que, a veces, miraba al hombre y veía a otra persona que no era capaz de reconocer: vestía y hablaba como él, pero no sabía que era su marido. Lo mismo le pasaba con su casa.

Por fortuna han encontrado la causa de todos estos síntomas y como explica Saul Martínez-Horta, la mujer “está en buenas manos, donde debe y donde tiene que estar para intentar encontrar la mejor soluciónposible a su situación”.