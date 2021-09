El tierno mensaje de despedida de un padre a su hija que te pondrá el corazón ‘blandito’

Septiembre es un mes de reencuentros, pero también de despedidas. Hay quienes vuelven a reunirse con sus compañeros de clases tras los tres meses de vacaciones y hay quienes hacen las maletas para adentrarse en la etapa universitaria lejos del calor de su hogar. Hay familias que lo llevan mejor que otras, pero lo más habitual, es que esta marcha deje un vacío difícil de llenar. Prueba de ello es el mensaje que se ha viralizado estos días en las redes sociales y en el que un padre se despide de su hija con unas bonitas y sinceras recomendaciones con las que muchos se verán reflejados.

La encargada de hacerlo público ha sido la destinataria del mensaje @liyulopez quien no ha dudado de presumir de padre compartiendo el mensaje de Whatsapp que le mandó ahora que acaba de empezar sus estudios universitarios en Granada. “Ahora todo depende de ti. Espero de verdad que tengas mucha suerte y que te guste lo que vas a estudiar. Yo sé que si te gusta te irá bien, pero si ves que no es así y que eso no es lo que tú quieres, recuerda que por ejemplo yo también empecé una carrera que luego vi que no era lo que quería y me fui a otra”, comienza el padre.

mi padre me ha puesto el corazon blandito pic.twitter.com/FHT0zHZa8p — Liyu (@liyulopez_) September 12, 2021

“Lo importante es saber qué es lo que uno quiere. Yo lo que sé es que te voy a echar mucho de menos. He subido a la habitación y la he visto tan vacía que he pensado que ojalá estuviera tan desordenada y llena cosas por todas partes como siempre porque eso querría decir que sigues aquí”, continúa. “Pero ya no estás aquí y a mí me da tanta tristeza... también tengo la alegría de saber que tú estás feliz ahí, que esa es tu vida. Te quiero“, termina diciendo.

Las reacciones ante estas bonitas palabras no se han hecho esperar y son muchos los que alaban la impecable actitud de su padre, así como lo importante de su mensaje y la gran seguridad que transmite a su hija, ahora que cambia de entorno y no le tendrá tan cerca como le gustaría.