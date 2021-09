Un ingeniero de 40 años con ‘cara de Nacho’: el último objetivo de las ‘búsquedas mágicas’ de las redes sociales

Las redes sociales y, sobre todo, Twitter tienen algo de mágicas. Son capaces de organizar a los usuarios para prestar ayuda, recaudar dinero para una buena causa, encontrar objetos perdidos… y últimamente a parejas desconocidas. Fuimos testigos de ello con los novios que se besaban bajo la nieve de Filomena, hace pocos días ocurrió lo propio con la dupla que se refugió bajo La Pamela de Valencia… y ahora le ha tocado el turno a una chica que busca a un ingeniero de 40 años con “cara de Nacho”.

Diana es amiga de la protagonista de esta historia y ha recurrido a la famosa red social del pajarito azul para encontrar al chico que conocieron un fin de semana de agosto. Para ello, ha proporcionado algunos datos sobre el objetivo para intentar dar con su paradero: el lugar donde se produjo el encuentro, el día, la profesión y cómo iba vestido. Vamos con las pistas.

¡Ayuda, Twitter!

Mi amiga se lio con un chico el viernes 20 de agosto en este lugar (Pza de las Comendadoras, Madrid) Quiere encontrarlo. Solo sabemos que es ingeniero industrial, 40 años, tal vez se llama Nacho -no es seguro- y llevaba esta camiseta. ¿Alguien sabe? pic.twitter.com/9eWq7O83Mv — Diana Aller (@DianaAller) September 6, 2021

Las pistas sobre el ingeniero

Las chispas saltaron el viernes 20 de agosto en la Plaza de las Comendadoras en Madrid. Esta ubicación se encuentra en el barrio de Universidad de la capital: entre la calle de San Bernardo, la calle Quiñones y muy cerca de Conde-Duque o de la Plaza de España.

El chico es ingeniero, tiene cuarenta años y llevaba una camiseta blanca de Zara con el título de una canción de la banda británica Pet Shop Boys: ‘Suburbia’, un tema incluido en su LP Please lanzado en 1986. Sobre su nombre hay dudas: “Tal vez se llama Nacho, no es seguro. Bromeamos con que tenía cara de Nacho, pero no estamos seguras de si es verdad”.

Twitter e Instagram

El encuentro se produjo de madrugada: esa es la razón de las dudas sobre su nombre y sobre si la amiga de Diana le dio el número de teléfono correctamente o no. Como los recuerdos son difusos y el ingeniero no daba señales de vida, las chicas decidieron pedir ayuda en las redes sociales para dar con él. Una búsqueda que no se reduce a Twitter puesto que han creado una cuenta de Instagram: ‘Looking for Nacho’ (Buscando a Nacho).

Eso sí, a pesar de sus buenas intenciones y de haber hecho todo lo que está en sus manos… Diana ha confesado que tanto ella como su amiga han perdido las esperanzas de encontrar al ingeniero de 40 años con “cara de Nacho” que conocieron una noche de verano.