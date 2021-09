Charli D’Amelio, de las redes sociales a la pequeña pantalla: así es el ‘reality’ que protagoniza junto a toda su familia

Llegará a España a mediados de octubre, pero las redes sociales ya conocen todos los detalles del salto que ha dado la reina de TikTok a la pequeña pantalla. ‘The Amelio Show’ es el reality que Charli D’Amelio protagoniza junto a Dixie, su hermana mayor, y a sus padres: Heidi y Marc, que comparten protagonismo con sus hijas al mismo tiempo que dirigen sus carreras en calidad de representantes. Así es el programa que protagoniza la familia D’Amelio.

Bautizado por muchos como el heredero de la producción que nos mostró la vida del clan Kardashian (‘Keeping Up With the Kardashians’), ‘The Amelio Show’ pretende trasladar lo que muestran en sus redes sociales a la pequeña pantalla: cabe recordar que la cuenta que la familia tiene en Instagram atesora casi un millón de seguidores.

Charlie, Dixie Heidi y Marc muestran cómo es el día a día de la familia: tanto las cosas buenas como las menos buenas ©GettyImages

Salud mental

A lo largo de cada capítulo, Charlie, Dixie Heidi y Marc muestran cómo es el día a día de la familia: momentos juntos, compras, entrenamientos, reuniones, sesiones de fotografía, clases… y algunos detalles de la vida personal de las hermanas. Sin embargo, han querido aprovechar el programa para mostrar, el mismo tiempo, la ‘cruz’ de este estilo de vida para dar voz a algunos problemas que afectan a sus miles de jóvenes seguidores.

Hay hueco, por lo tanto, para hablar de ansiedad y depresión. Cuando explican cómo tratan los comentarios positivos y negativos que reciben a través de las redes, Charlie y Dixie dan consejos a sus fans, pero también les advierten de ciertos peligros para echarles una mano en el cuidado de su salud mental.

Charlie y Dixie han aprovechado para hablar de problemas que afectan a sus seguidores como la ansiedad y la depresión ©GettyImages

La progresión de Charli D’Amelio

En dos años Charli D’Amelio ha pasado de publicar pequeñas coreografías en TikTok a convertirse en una de las ‘influencers’ más poderosas de la citada plataforma. Las estimaciones apuntan a que posee una fortuna personal que supera los 4,2 millones de euros: no es de extrañar si tenemos en cuenta que por cada uno de los contenidos patrocinados que sube recibe 88.000 euros.

La joven, que asegura no considerarse famosa, no sólo colabora con marcas o tiene su propia marca de maquillaje. Asiste a los programas de mayor audiencia, a los eventos más relevantes (como la próxima Gala del MET), actúa con su artista preferida (Jennifer López), pero también abraza causas como la lucha contra el bulling, el movimiento ‘Black Lives Matter’ o la ecología.