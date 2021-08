El ‘influencer’ Seattle Tech Bro descubre que tiene un tumor gracias a sus seguidores

El usuario de TikTok con el sinónimo ‘Seattle Tech Bro’ es conocido en la plataforma de vídeos y entre sus miles de seguidores por sus explicaciones sobre “finanzas y progresión profesional en una zona sin juicios”. Pero hace solo unos días, el influencer publicaba un vídeo muy alejado del contenido que regularmente él comparte. Contó que ha sido gracias a sus seguidores que ha descubierto que podía tener cáncer de tiroides. El tiktoker recibió varios comentarios de internautas que mostraban su preocupación al apreciar que su tiroide se veía un poco grande y otros le explicaban que podía ser cancerígeno.

“TikTok me dijo que tenía cáncer. Y parece que tenía razón (...) Gente me comentó o me envió un mensaje directo diciendo que mis tiroides se veían un poco agrandadas y que debería realizar un chequeo, dado que podría ser canceroso”, relató en un vídeo de TikTok.

Ante las advertencias, ‘Seattle Tech Bro’ decidió consultar a un médico y el diagnóstico confirmó todas las sospechas de sus seguidores: el bulto detectado tenía un 95% de probabilidades de que fuera cancerígeno, así que se lo tuvieron que extirpar. Ahora él se está recuperando de la cirugía y con este vídeo ha explicado su experiencia para concienciar y agradecer a sus seguidores, mientras se toma un tiempo de la red social. “Es bastante difícil hablar. Me agota hablar tanto”, explicó el tiktoker.

Una periodista descubre que tiene un tumor

No es la primera vez que los comentarios de un espectador o seguidor advierten a un personaje público de que puede tener un tumor. Hace un año, la periodista estadounidense Victoria Price estaba informando en directo sobre la pandemia del coronavirus cuando uno de los espectadores de la cadena de televisión se fijó en un bulto que tenía en su cuello y le alertó de que podía tener un tumor. Le envió un correo y Victoria rápidamente acudió al médico y efectivamente le explicó el tumor se está expandiendo desde el centro del cuello, por lo que debe ser operada quirúrgicamente para extraerlo junto a la tiroides y algunos nódulos linfáticos.

“Si nunca hubiera recibido ese correo, no habría llamado a mi médico (...) El cáncer habría seguido expandiéndose. Es un pensamiento escalofriante y aleccionador”, explicó.