Zoe, la joven que se fue de fin de semana a una isla paradisíaca y, 18 meses después, sigue sin poder salir de allí

La rápida expansión de la pandemia del coronavirus y las consecuentes medidas restrictivas y confinamientos pillaron de sorpresa a mucha gentes, a algunos les cogió navegando por el Atlántico y a otros en islas pequeñas y remotas. En este último caso es lo que le pasó a Zoe Stephens, una joven británica que decidió hacer una escapada de fin de semana a la isla de Tonga... y lo que se veía como un viaje muy corto acabó en 18 meses atrapada en este pequeño lugar del Pacífico Sur.

Era en marzo de 2020 y Zoe, de 27 años, se encontraba en Corea del Sur cuando China, país en el que llevaba trabajando durante dos años y medio, empezó a registrar más casos de coronavirus y cerró sus fronteras, tal y como relató a CNN. Así que ella en vez de volver optó por seguir viajando para no tener que pasar la cuarentena al regresar a China.

Su viaje le llevó primero a Fiji y luego a Tonga, donde iba a pasar solo el fin de semana, pero al llegar se dio cuenta de que el virus había alcanzado las islas paradisíacas del Pacífico Sur. De hecho, al aterrizar a Tongo le rechazaron su hospedaje en un albergue porque ella venía procedente de Fiji, donde ya había contagios. En poco tiempo Tongo también entró en confinamiento y Zoe no pudo salir.

Los vuelo dejaron de programarse y se pasó a un confinamiento duro. Desde entonces el país ha estado cerrado desde el año pasado a los extranjeros y Zoe lleva más de 18 meses atrapada allí. Un lugar que no ha conocido el virus ya que no han registrado los contagios y nunca han impuesto la mascarilla: “Probablemente soy una de las pocas personas en el mundo que nunca ha tenido que usar una mascarilla (...) No he usado una mascarilla durante toda esta pandemia. Creo que va a ser bastante raro ir a un mundo donde tanta gente las lleva”, relató.