Al inglés se le resisten los platos típicos españoles: estas son algunas de las traducciones más cómicas

El turismo es para España una fuente de ingresos vital. Conscientes de ello, todos los negocios que dependen de los visitantes que llegan a nuestro país llevan a cabo un notable esfuerzo para adaptarse a sus particularidades. Y el idioma es una de ellas: la apuesta general es el inglés, conocido por miles de turistas. El problema es que a la lengua de Shakespeare se le resisten los platos típicos españoles dando lugar a divertidas traducciones.

Numerosos establecimientos del sector de la hostelería han apostado por acercar sus productos a los extranjeros que se dejan caer por España. Y a tenor de las expresiones empleadas para describir su oferta gastronómica, muchos han recurrido a los conocidos traductores para explicar a los turistas qué son los pimientos de Padrón, las patatas bravas o el vino de la casa. Algo que ha generado situaciones muy divertidas.

Unas votan y otras non.



Padronen bertan ikusia oraintxe bertan. pic.twitter.com/mm7VmLFyzQ — Asier K (@asier_k) August 14, 2021

Los pimientos de Padrón

Sobre la última ha informado Asier K, uno de los usuarios de Twitter. Se topó con la carta de un restaurante en la que ofrecían uno de los platos típicos de la gastronomía gallega: pimientos de Padrón. A la hora de traducirlos al inglés no tuvieron en cuenta que Padrón corresponde al lugar de origen de los mismos: el convento de San Francisco de Herbón, situado en la parroquia de Padrón (A Coruña).

El resultado es el siguiente: de ‘Pimientos de Padrón (Temporada)’ se pasa a ‘Peppers of electoral roll (Period)’. La interpretación ha tomado como referencia el documento público en el que figuran las personas residentes en un determinado término municipal. A esto hay que añadir que en lugar de ‘Period’ es más adecuando emplear ‘Seasonal’ para indicar que es un producto que sólo está disponible en ciertos momentos del año.

Las judías con chorizo no son ‘Female jews with thief’, es decir, mujeres de la religión judía con un ladrón ©GettyImages

Del cocido leonés al pulpo ‘a feira’

RELACIONADO Una pedida de mano frustrada se vuelve viral porque la madre del novio le detiene antes de hacer la gran pregunta

Esta no es la única divertida traducción que encontramos dentro de la gastronomía española. En algunos bares y restaurantes el vino en botella se convierte en ‘He/she came in bottle’: interpretan el vino como una de las conjunciones del verbo ir.

En otros, como señalaban los informativos de Telecinco, ofrecen ‘Pretty of the North’ que es bonito del Norte o ‘Female jews with thief’ que, en realidad, se trata de judías con chorizo: en esta ocasión lo han confundido con mujeres de la religión judía y con un ladrón. El característico cocido leonés se ha transformado en ‘Cooked lions’ (‘Leones cocinados’) mientras que el pulpo ‘a feira’ es un cefalópodo de lo más marchoso: ‘pulpo party’. Y si prefieres unas papas no sería extraño que estuvieran traducidas como ‘dads’ (padres en inglés) o como ‘courageous potatoes’ si pides unas bravas.