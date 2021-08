Las bonitas palabras que Jennifer Gates ha dedicado a su madre con motivo de su 57 cumpleaños

Muchas cosas han cambiado en los últimos meses en la vida de Melinda y Bill Gates, aunque parece que tras la “tormenta” por fin ha llegado la calma. Después de anunciar su separación el pasado mes de mayo tras 27 años de matrimonio, la ya expareja formalizan su divorcio hace apenas dos semanas y aunque muchos auguraban un largo proceso debido a su gran patrimonio (más de 110 mil millones de euros) , lo cierto es que todo se ha resuelto de manera muy eficaz, lo que hace presagiar que ambos tenían todo muy bien atado con anterioridad. Y aunque los detalles de la repartición no han trascendido, si se ha podido conocer que Melinda no cambiará su nombre ni recibirá ningún tipo de pensión, dado que sus hijos ya son mayores de edad. Cerrado ese capítulo de su vida, Melinda ha comenzado a disfrutar ya de su siguiente episodio, en donde sus hijas, la fundación que comparte con su ex y su gran pasión por la jardinería y la horticultura ocupan la mayoría de su tiempo.

Jennifer felicitó a su madre con esta tierna imagen del álbum familiar ©jenniferkgates

Así que tras pasar unos días con sus hijas y sus amigas recorriendo Nueva York y dar una conferencia sobre su fundación en París, Melinda ha celebrado su 57 cumpleaños, el primero estrenando soltería, y lo ha hecho recibiendo un sentido homenaje por parte de su hija mayor, Jennifer, quien ha dedicado a su madre unas bonitas palabras, que han cobrado mayor significado tras producirse tan solo unos días después de hacerse público su divorcio. “Feliz cumpleaños a nuestra única madre, mujer y heroína”, escribió Jennifer en su stories de Instagram junto con una foto en la que madre e hija posan juntas. “Deseo que tengas una gran celebración y un año más increíble por delante”, agregó en una publicación separada con una foto muy dulce de ambas abrazándose.

Jennifer, quien se comprometió con el jinete Nayel Nassar solo unos meses antes de que sus padres anunciaran su separación, es la mayor de los tres hijos de Bill y Melinda y solo ella mantiene un perfil público, gracias, en parte, a su éxito en como amazona, así como a su éxito en las redes sociales. De hecho, ella ha sido la única que se pronunció públicamente sobre el divorcio de sus padres y el impacto que ha tenido tanto en ella como en sus dos hermanos afirmando que había sido “ un periodo muy difícil para toda la familia”.

Jennifer Gates esta estudiando actualmente Medicina y acaba de comprometerse con el jinete Nayel Nassar ©Jennifer Gates

“Todavía estoy aprendiendo cómo apoyar mejor mi propio proceso y emociones, así como a los miembros de mi familia en este momento”, continuó la joven. “Y estoy agradecida por el espacio para hacerlo. No comentaré personalmente más sobre nada relacionado con la separación, pero sepan que sus amables palabras y su apoyo significan mucho para mí”, agregó Jennifer.

Los otros dos hijos de la expareja, Rory John Gates, de 22 años, lleva una vida totalmente discreta y ni siquiera tiene cuentas públicas en las redes sociales, mientras que la hermana menor, Phoebe Adele Gates, de 18, es una aspirante a bailarina que asistió a The School of American Ballet y Juilliard en la ciudad de Nueva York.