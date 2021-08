Una enfermera gana 6 millones en la lotería y asegura que no dejará su trabajo por esta razón

Dela noche a la mañana, una enfermera de West Lothian, Escocia, y su marido se han convertido en millonarios gracias a la lotería. Louise y Paul Drake, de 47 años, se han llevado nada más y nada menos que más de 5 millones de libras, que en euros son 6 millones.

Nada más comprobar que los números de la lotería eran los correctos, Paul renunció a su trabajo rápidamente como operador de producción en la cadena de supermercados Lidl, pero lo que más ha llamado la atención ha sido que Louise ha decidido no dejar su empleo como enfermera.

©GettyImages

Ella ha trabajado durante la pandemia y su trabajo no es algo que pueda dejar, ya que se ocupa de personas muy enferma: “Ha sido muy, muy difícil y nuestro trabajo no es algo que pueda posponerse”, explicó al canal STV News. Para ella ganar la lotería fue un momento pero no dejará de hacer su trabajo. Louise trata a personas a domicilio que “a menudo necesitan visitas diarias y personas ue son paliativas con cuidados (...) No tengo más opción que ponerme el PPE [equipo de protección personal] y hacerlo”.

El momento en el que lo descubrieron

Fue Paul cuando se estaba preparando para ir a recoger a dos compañeros al trabajo cuando tuvo una extraña sensación de que debería de ir a comprobar los número de la lotería que había comprado. Cuando lo hizo, se quedó sin palabras al verificar que había ganado 6 millones. Se echó a llorar de la emoción y corrió a casa, a donde entró gritando el nombre de su esposa.

“Me asusté tanto al pensar que algo estaba mal, pero él estaba gritando algo sobre ganar la lotería. Al principio, pensé que eran £ 5,000 y traté de volver a dormirme. Pero obviamente, eso no no sucederá”, relató esta al The Metro.

Tras la nueva, Paul aún tenía que volver al trabajo y llevar a sus compañeros. Al llegar a su puesto avisó que ese día no se registraría y terminó compartiendo con sus amigos la buena noticia de que ahora era millonario.

¿Qué harán ahora con el dinero? Paul piensa que el dinero ayudará a su familia financieramente, pero que no cambiará quiénes son, que no se les subirá a la cabeza. Seguirá buscando gangas, pero con esta millonaria cifra podrán por fin pagar su hipoteca y comprar un Porsche o un Range Rover.