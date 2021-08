Un hombre se reencuentra con su familia tras hacerles creer durante 45 años que había muerto

La triste historia de Sajid Thungal, que hoy tiene 70 años, viene marcada por un grave error de juventud y quizás también por los convencionalismos de un sistema social demasiado rígido. Ha hecho creer a su familia durante la friolera de 45 años que había muerto porque se sentía avergonzado por haber fracasado en la vida. Un motivo tan simple que desconcierta todo el sufrimiento que ha conllevado la decisión tomada a raíz de él: sus padres y sus hermanos nunca dejaron de buscarlo, mientras que Sajid acabó viviendo en la indigencia.

Sajid se sintió avergonzado al creer que había fracasado profesionalmente y decidió no volver a su casa ©Captura de pantalla de Asianet News

RELACIONADO El emocionante reencuentro de Denise con su familia 44 años después de que se perdiera en un mercado

Todo comenzó en 1974, cuando se marchó de su casa en Kottayam (India) para labrarse un futuro profesional en una agencia que organizaba eventos con cantantes y bailarines famosos en Abu Dabi. Todo transcurría con normalidad hasta que dos años después sufrió un trágico accidente aéreo. Viajaba con un grupo de artistas a la ciudad india de Chennai cuando el avión se estrelló.

Las autoridades informaron que las 95 personas que iban a bordo, entre pasajeros y tripulación, habían muerto. Sin embargo, Sajid sobrevivió. Pero tenía tal sentimiento de culpabilidad por lo ocurrido y tan avergonzado por creer que había fracasado en su carrera que decidió no ponerse en contacto con su familia. Por entonces tenía 22 años.

“No me puse en contacto con la familia porque me sentía como un fracasado”, ha explicado al periódico local National News. “Estaba destinado a hacer mi fortuna en el Golfo y no lo hice. Entonces seguí pensando que haría algo por mí mismo en Bombay y luego contactaría a todos, pero eso tampoco sucedió y así han pasado 45 años”.

Sajid se ha podido reencontrar con su madre, que ahora tiene 91 años, pero no con su madre, que ya ha fallecido ©Captura de pantalla de Asianet News

RELACIONADO Dos hermanos vuelven a verse 32 años después de que secuestraran al más pequeño

Tras el accidente se trasladó a Bombay y, efectivamente, allí no logró encontrar trabajo y acabó viviendo en la calle. Así ha estado hasta este mes de julio, cuando una organización religiosa de la ciudad lo encontró y lo trasladó hasta su refugio, donde lo curaron de las graves heridas que tenía en un pie y le dieron comida y ropa limpia. Más allá de las necesidades más básicas de alimentación, higiene y salud, se preocuparon por su bienestar personal, de averiguar qué es lo que le había llevado a la indigencia y si tenía familiares.

En cuanto supieron su historia, removieron cielo y tierra para localizar a sus hermanos. Y lo consiguieron gracias a la colaboración de la mezquita de su localidad natal. Cuando supieron que Sajid estaba vivo no se lo podían creer. Lo habían estado buscando años porque su cuerpo no apareció entre las víctimas del accidente aéreo y saberlo ahora con vida parecía un milagro. El padre del hombre ya ha fallecido, pero su madre aún vive y, a sus 91 años, está asimilando con gran emoción la noticia.

Este jueves se producía el feliz reencuentro, grabado incluso por las cámaras de televisión del país. Sus hermanos lo recibían sonrientes con un gran abrazo. Junto a ellos, varios sobrinos se agolpaban contentos alrededor de Sajid para conocer al tío del que tanto habían oído hablar. A continuación vendría el reencuentro con su madre, aunque eso ha quedado en la intimidad, no lo han recogido las cámaras. Un merecido final feliz para los protagonistas de una historia que nunca tendría que haber comenzado.