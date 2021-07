La surrealista historia de tres desconocidas que descubren que tienen el mismo novio y… ¡se hacen amigas inseparables!

Tanto es así que tres de ellas (Morgan, Abi y Bekah) compraron en marzo un viejo autobús, lo han arreglado y ahora recorren juntas todo Estados Unidos. Comenzaron su peculiar viaje el 25 de junio y, aunque estaba previsto finalizarlo en noviembre, están tan felices viviendo esta experiencia que planean alargarlo mucho más. “Desde el momento en que salimos de Boise, hemos conocido a mucha gente increíble en los campings, en las excursiones y a través de nuestro Instagram”, comenta Abi.

Y lo mejor es que han logrado olvidarse por completo de la persona que tanto daño les ha hecho: “Ya no hablamos de él, no forma parte de nuestras vidas”, asegura Tabor, a lo que Abi añade que, a pesar de que “este tipo no merece ningún reconocimiento”, agradece que las haya unido. “Te odiamos, pero gracias. Por muy horrible que fuera ese momento, lo volveríamos a hacer todo solo para poder encontrarnos”.