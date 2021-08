Megan Clawson, la universitaria que vive en la emblemática Torre de Londres

Cuando Guillermo el Conquistador mandó construir la Torre de Londres allá por el año 1078 jamás hubiera podido imaginarse que se convertiría en la residencia habitual de una estudiante universitaria. Y es que mientras la mayoría de las personas tienen que comprar su entrada para acceder a este emblemático monumento, Megan Clawson, de 21 años, campa a sus anchas dentro de él. Concretamente Meghan habita una zona de la fortaleza que antiguamente fue utilizada como centro médico y lo hace junto a su padre quien trabaja como guardián ceremonial de la Torre, o lo que es lo mismo como Beefeater, como son popularmente conocidos en el país estos vigilantes, a quienes se les da derecho a alojamiento dentro el edificio.

Aunque anteriormente, Megan residía en un piso estudiantil en el centro de Londres, los altos precios de los alquileres le obligaron a regresar con su padre, quien no dudó en hacerle un hueco en sus particulares “aposentos” para que residiera junto a él. “Mi padre ha estado trabajando en la torre durante bastantes años y cuando me mudé a Londres para estudiar en la universidad, me di cuenta de que no tenía sentido continuar pagando un alquiler tan alto si podía vivir junto a él, así que decidí instalarme aquí en el 2020” ha declarado Megan, quien combina sus estudios como extra de cine y televisión.

La universitaria, quien comparte la torre con otras 40 familias que residen allí, ha admitido que se siente una verdadera privilegiada, pero que también residir en este tipo de monumentos tiene sus inconvenientes como tener que pedir permiso para salir de la fortaleza por la noche, o el hecho de que “tu casa”, al ser parte de la atracción turística, atraiga la mirada indiscreta de algunos visitantes.