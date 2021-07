‘Vaxxie’, el nuevo selfie que ha puesto de moda la pandemia

Desde que el coronavirus hizo su nefasta aparición en nuestras vidas allá por finales de 2019 principios de 2020 no solo hemos tenido que adaptarnos a una nueva normalidad sino que también hemos aprendido a usar y convivir con ciertas palabras que antes, aunque existieran, no formaban parte de nuestro vocabulario diario. Así hemos incluido en nuestro día a día términos como confinamiento, desescalada, cuarentena, mascarilla, estado de alarma, PCR… y también una que recientemente ha tomado mucha fuerza tras la llegada de las vacunas y que desde hace algunos meses invade sin control las redes sociales. Esta palabra no es otra que ‘vaxxie’ y que es una mezcla entre las palabras vaccine (vacuna) y selfie o lo que es lo mismo hacerse una foto uno mismo mientras se recibe la vacuna.

Para algunos se ha convertido en una forma de anunciar a su círculo más cercano que ya ha recibido la dosis del fármaco, para otros es simplemente una forma de inmortalizar este esperado momento tras tantos meses de espera y para el resto la mejor forma de concienciar a su entorno y al mundo entero de la importancia de vacunarse, convirtiendo este simple gesto en toda una labor divulgativa.

Y es que con los contagios disparados entre la población más joven y a punto de comenzar una quinta ola con casi 400 casos por cada 100.000 habitantes, concienciar sobre la importancia de vacunarse parece ser la mejor arma para luchar contra el virus y sus variantes.