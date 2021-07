Un hombre gana más de 55 millones en la lotería y se lo oculta a su familia...¡durante 10 años!

Aunque no lo parezca, ganar la lotería nunca es fácil. Los afortunados que se hacen con una cuantiosa suma ven cómo su vida puede cambiar de la noche a la mañana llegando a renunciar a su trabajo y mudándose a otro lugar, mientras que otros deciden mantenerlo sin hacer grandes cambios, incluso llegando a ocultar que ahora son millonarios.

Es lo que ha hecho un hombre de California, Estados Unidos, que ganó más de 55 millones de dólares, casi unos 50 millones en euros, en la lotería y que se lo ha ocultado a su familia durante 10 años.

Así lo explicó él mismo, con una identidad anónima, en una carta publicada en un portal de noticias económicas MarketWatch. El ganador, que a día de hoy tiene 67 años, cuenta que cuando descubrió que se había llevado una millonaria cifra en la lotería decidió que sería una mala idea compartirla con su familia. ¿El motivo? Según él, su hermana le obligaría a donar la mitad del dinero a su iglesia.

“No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización. Tampoco creo en prestar dinero a amigos y familiares, pase lo que pase. Si lo hiciera, estaría arruinado”, explicó el hombre en la carta. Así que durante una década ha desarrollado una estrategia de llevar una vida normal y sencilla, sin que levante sospechas de que es millonario, e incluso solo gastando en lo más estrictamente necesario. De hecho, solo se compró una camioneta nueva y una casa y le dijo a todos sus allegados que era de alquiler.

“Vivo tranquilamente, no gasto mucho. No tengo hijos y mis padres han muerto. No le he dado nada a mi hermana porque ni me gusta su marido, ni he hablado con ella en los últimos 10 años”, aseguró. Y es que tal y como relata, no mantiene contacto con ella por la “cosas horribles” que les había hecho a sus padres, quienes tuvieron que llegar a eliminarla del testamento antes de morir.

Ahora, una década después y sin todavía haberle contado la verdad a su familia y amigos, espera seguir así, bajo el anonimato y sin gastar mucho dinero.