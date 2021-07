Kit, el valiente perro policía que murió por salvar la vida de dos agentes

No era la primera vez que Kitt, un pastor belga de 11 años, arriesgaba su vida por salvar a dos agentes del departamento de policía de Braintree (Masachusetts, Estados Unidos) con el que colaboraba. Fue en 2016, en un valeroso acto con delincuentes armados por el que le harían entrega poco después de la Medalla al valor. En esta ocasión Kitt ha actuado de manera similar, pero no ha habido tanta suerte: perdía la vida el pasado 9 de junio al intentar proteger a sus compañeros humanos durante un intercambio de disparos con un sospechoso de un delito de violencia doméstica. Los agentes resultaron heridos, pero lamentablemente el animal falleció en el incidente. También murió el sospechoso.

En Foxborough fue el lugar donde se celebró el velatorio ©GettyImages

Tras el triste suceso, ningún agente ha querido faltar al funeral que han organizado para este héroe canino, en el que varios oficiales han ido desfilando con el ataúd hasta llegar al Estadio Gillette en Foxborough, lugar donde ha se celebrado el velatorio. El féretro del animal estaba cubierto, como en el funeral de todo aquel que ha servido a su país en Estados Unidos, por una bandera nacional y varias insignias. Además de sus compañeros del cuerpo de policía, asistieron decenas de personas que quisieron dar su último adiós a este valiente agente de cuatro patas.

Brian Higgis, ex jefe del Departamento de Policía del Condado de Bergen, contó al diario The Boston Globe el motivo por el que este perro obtuvo un funeral tan notable. “Creo que siempre ha existido la tradición de dar un funeral de honor a un K-9 si muere en el cumplimiento del deber”. Y no es para menos, puesto que Kitt llevaba trabajando con la policía de Braintree desde el 2010 y no dudaba en arriesgar su vida si veía que la de algún agente estaba en peligro. Está claro que fue un auténtico héroe al que no olvidarán nunca los agentes a los que salvó.